Франция
Вчера 23:24
 

Сенсацией закончился матч ПСЖ в чемпионате Франции

  Комментарии

Сенсацией закончился матч ПСЖ в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" проиграл на выезде "Монако" в 14-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Луи II" в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 68-й минуте забил Такуми Минамино. При этом монегаски доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления немецкого защитника Тило Керера на 80-й минуте.

Несмотря на поражение, ПСЖ с 30 очками пока остается лидером турнирной таблицы, тогда как "Монако" с 23 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем туре "Монако" сыграет на выезде с "Брестом" (5 декабря), а ПСЖ встретится дома с "Ренном" (6 декабря).

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 14 9 3 2 27-12 30
2 Марсель Олимпик 13 9 1 3 33-12 28
3 Ланс 13 9 1 3 22-11 28
4 Ренн Стад 14 6 6 2 24-18 24
5 Лилль 13 7 2 4 27-17 23
6 Монако ФК 14 7 2 5 26-25 23
7 Страсбур 13 7 1 5 24-17 22
8 Лион 13 6 3 4 18-15 21
9 Ницца Олимпик 13 5 2 6 18-23 17
10 Тулуза 13 4 4 5 18-17 16
11 Анже 13 4 4 5 11-15 16
12 Париж 13 4 2 7 20-25 14
13 Гавр 13 3 5 5 13-20 14
14 Брест 13 3 4 6 17-23 13
15 Нант 13 2 5 6 12-19 11
16 Лорьян 13 2 5 6 15-27 11
17 Метц 14 3 2 9 14-31 11
18 Осер 13 2 2 9 7-19 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Лион   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 декабря 00:45   •   не начат
Лион
Лион
(Лион)
- : -
Нант
Нант
(Нант)
Кто победит в основное время?
Лион
Ничья
Нант
Проголосовало 0 человек

