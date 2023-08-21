Узбекские футболисты устроили голевое шоу в турецкой Суперлиге

В 14-м туре чемпионата Турции по футболу состоялось стамбульское дерби - "Касымпаша" против "Истанбул Башакшехир". Перед стартовым свистком у клубов было одинаковое количество очков, передают Vesti.kz.

На 26-й минуте игры счёт открыл узбекский полузащитник гостей Аббосбек Файзуллаев, забив гол прямым ударом со штрафного, а на четвёртой добавленной минуте к первому тайму отличился и его одноклубник Амин Арит.

На 75-й минуте гости остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки для Дэви Зельке. Этим воспользовались игроки "Касымпаша", которые отвкитали один гол усилиями Адема Аруса на 79-й. Несмотря на численное меньшинство и давление соперника, "Истанбулу" удалось поставить точку в матче - на седьмой добавленной минуте узбекский форвард Элдор Шомуродов установил окончательный результат - 1:3!

Теперь в активе "Истанбула" 16 набранных очков - команда занимает девятое место в таблице, а "Касымпаша" идёт на 14-й позиции с 13 баллами в активе.

Для 22-летнего Файзуллаева это первый гол в Турции в шести матчах. Он перебрался туда из московского ЦСКА летом этого года. Что касается 30-летнего Шомуродова, то у него уже десять голов в 14 матчах Суперлиги. В таблице бомбардиров он занимает второе место, отставая на гол от Пола Онуачу (11) из "Трабзонспора".

Добавим, что Файзуллаев и Шомуродов в прошлом являлись одноклубниками казахстанца Бахтиёра Зайнутдинова, также выступавшего в Турции. Первый пересекался с ним в ЦСКА, второй - в "Ростове".

