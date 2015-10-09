Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 09:10
 

"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ Габриэл Мартинелли и Марк Кукурелья. Фото: Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk©

Сегодня, 30 ноября, в английской премьер-лиге (АПЛ) состоится центральный матч 13-го тура между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игры.

Поделиться

Сегодня, 30 ноября, в английской премьер-лиге (АПЛ) состоится центральный матч 13-го тура между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игры.

Дерби состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.

В прямом эфире его покажет телеканал Setanta Sports 1. Также трансляция будет доступна по подпискам на Setanta Sports App и "Кинопоиске".

После 12 матчей "Арсенал" единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 29 очками, а "Челси" идёт на третьем месте с 23 баллами.


Сейчас у "Челси" серия из шести игр без поражений (пять из них - победы) и три успеха кряду в матчах АПЛ. "Арсенал" же подходит к битве с серией из 16 встреч без поражений во всех турнирах (14 побед и две ничьих).

На этой неделе обе команды добыли впечатляющие победы в Лиге чемпионов: "Челси" разгромил "Барселону" (3:0), а "Арсенал" разбил "Баварию" (3:1).

Добавим, что в последних семи матчах между ними пять раз выигрывали канониры, ещё дважды была зафиксирована ничья. Последний успех "Челси" датирован августом 2021 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 12 7 2 3 23-11 23
4 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
5 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
6 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
8 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
9 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
10 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
12 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
13 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 267 человек

Реклама

Живи спортом!