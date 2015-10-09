"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ

Сегодня, 30 ноября, в английской премьер-лиге (АПЛ) состоится центральный матч 13-го тура между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игры.

Дерби состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.

В прямом эфире его покажет телеканал Setanta Sports 1. Также трансляция будет доступна по подпискам на Setanta Sports App и "Кинопоиске".

После 12 матчей "Арсенал" единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 29 очками, а "Челси" идёт на третьем месте с 23 баллами.

Сейчас у "Челси" серия из шести игр без поражений (пять из них - победы) и три успеха кряду в матчах АПЛ. "Арсенал" же подходит к битве с серией из 16 встреч без поражений во всех турнирах (14 побед и две ничьих).

На этой неделе обе команды добыли впечатляющие победы в Лиге чемпионов: "Челси" разгромил "Барселону" (3:0), а "Арсенал" разбил "Баварию" (3:1).

Добавим, что в последних семи матчах между ними пять раз выигрывали канониры, ещё дважды была зафиксирована ничья. Последний успех "Челси" датирован августом 2021 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!