"Бавария" спаслась от неприятного сюрприза на последних минутах матча

Мюнхенская "Бавария" испытала серьёзные проблемы в домашнем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. На своём поле команда принимала одного из главных аутсайдеров чемпионата - "Санкт-Паули", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась волевой победой "Баварии" со счётом 3:1. Уже на шестой минуте гостей вывел вперёд Андреас Унтонджи, но на 44-й Рафаэл Геррейру сравнял счёт.

Во второй половине игры "Бавария" давила, но никак не могла отразить это на табло. Лишь в компенсированное время мюнхенцы избежали сенсации - забили Луис Диас (90+3') и Николас Джексон (90+6').

В активе "Баварии" 34 набранных очка из 36 возможных. Команда Венсана Компани продолжает оставаться непобеждённой в Бундеслиге, а ещё им удалось быстро оправиться после первого поражения в сезоне - от "Арсенала" в Лиге чемпионов (1:3).

Что касается "Санкт-Паули", то для клуба это девятое поражение подряд в Бундеслиге. У них семь набранных очков и предпоследнее 17-е место в турнирной таблице.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!