Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 07:07
 

"Бавария" спаслась от неприятного сюрприза на последних минутах матча

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" спаслась от неприятного сюрприза на последних минутах матча Николас Джексон празднует гол. Фото: ФК "Бавария"©

Мюнхенская "Бавария" испытала серьёзные проблемы в домашнем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. На своём поле команда принимала одного из главных аутсайдеров чемпионата - "Санкт-Паули", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Мюнхенская "Бавария" испытала серьёзные проблемы в домашнем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. На своём поле команда принимала одного из главных аутсайдеров чемпионата - "Санкт-Паули", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась волевой победой "Баварии" со счётом 3:1. Уже на шестой минуте гостей вывел вперёд Андреас Унтонджи, но на 44-й Рафаэл Геррейру сравнял счёт.

Во второй половине игры "Бавария" давила, но никак не могла отразить это на табло. Лишь в компенсированное время мюнхенцы избежали сенсации - забили Луис Диас (90+3') и Николас Джексон (90+6').

В активе "Баварии" 34 набранных очка из 36 возможных. Команда Венсана Компани продолжает оставаться непобеждённой в Бундеслиге, а ещё им удалось быстро оправиться после первого поражения в сезоне - от "Арсенала" в Лиге чемпионов (1:3).

Что касается "Санкт-Паули", то для клуба это девятое поражение подряд в Бундеслиге. У них семь набранных очков и предпоследнее 17-е место в турнирной таблице.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 12 11 1 0 44-9 34
2 РБ Лейпциг 12 8 2 2 22-13 26
3 Боруссия-09 Д 12 7 4 1 21-11 25
4 Байер 12 7 2 3 28-17 23
5 Хоффенхайм 12 7 2 3 25-17 23
6 Штутгарт-1893 11 7 1 3 20-15 22
7 Айнтрахт Фр 11 6 2 3 27-22 20
8 Вердер 12 4 4 4 16-21 16
9 Кельн 12 4 3 5 21-20 15
10 Унион 12 4 3 5 15-19 15
11 Боруссия М 12 3 4 5 16-19 13
12 Фрайбург 11 3 4 4 15-20 13
13 Аугсбург 12 3 1 8 15-27 10
14 Гамбург 11 2 3 6 9-17 9
15 Вольфсбург 11 2 2 7 13-21 8
16 Хайденхайм 12 2 2 8 10-27 8
17 Санкт-Паули 12 2 1 9 10-24 7
18 Майнц-05 11 1 3 7 11-19 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:30   •   не начат
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
- : -
Динамо М
Динамо М
(Москва)
Кто победит в основное время?
Ахмат
Ничья
Динамо М
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!