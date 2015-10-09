Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Германия
Сегодня 12:30
 

Тремя голами обернулась битва "Байер" - "Боруссия" в Бундеслиге

  Комментарии

Тремя голами обернулась битва "Байер" - "Боруссия" в Бундеслиге Футболисты "Байера" после матча. Фото: ФК "Байер"©

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги встретились претенденты на медали "Байер" и дортмундская "Боруссия". В этой игре было забито три мяча, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Сегодня 13:45  

На 41-й минуте шмели вышли вперёд благодаря усилиям Аарона Ансельмино, а на 65-й Карим Адейеми увеличил отрыв дортмундцев до двух мячей. Единственный гол "Байера" на 83-й минуте забил Кристиан Кофане. Итоговый результат - 2:1 в пользу "Боруссии".

Благодаря этой победе "Боруссия" набрала 25 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Байер" же с 23 баллами оказался на четвёртой строчке.

В турнирной таблице с большим отрывом продолжает лидировать "Бавария", которая вчера испытала немало проблем в противостоянии с одним из аутсайдеров.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 12 11 1 0 44-9 34
2 РБ Лейпциг 12 8 2 2 22-13 26
3 Боруссия-09 Д 12 7 4 1 21-11 25
4 Байер 12 7 2 3 28-17 23
5 Хоффенхайм 12 7 2 3 25-17 23
6 Штутгарт-1893 11 7 1 3 20-15 22
7 Айнтрахт Фр 11 6 2 3 27-22 20
8 Вердер 12 4 4 4 16-21 16
9 Кельн 12 4 3 5 21-20 15
10 Унион 12 4 3 5 15-19 15
11 Боруссия М 12 3 4 5 16-19 13
12 Фрайбург 11 3 4 4 15-20 13
13 Аугсбург 12 3 1 8 15-27 10
14 Гамбург 11 2 3 6 9-17 9
15 Вольфсбург 11 2 2 7 13-21 8
16 Хайденхайм 12 2 2 8 10-27 8
17 Санкт-Паули 12 2 1 9 10-24 7
18 Майнц-05 11 1 3 7 11-19 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Франкфурт   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
- : -
Вольфсбург
Вольфсбург
(Вольфсбург)
Кто победит в основное время?
Айнтрахт Фр
Ничья
Вольфсбург
Проголосовало 1 человек

