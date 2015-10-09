Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
"Ахмат" - "Динамо", "Зенит" - "Рубин": прямая трансляция матчей РПЛ с участием казахстанцев

Нуралы Алип в матче с "Динамо". Фото: ФК "Зенит"©

Сегодня, 30 ноября, в российской премьер-лиге (РПЛ) пройдут матчи 17-го тура. В том числе сыграют и команды казахстанских легионеров, сообщают Vesti.kz.

В 18:30 по казахстанскому времени в Грозном пройдёт матч между местным "Ахматом" и московским "Динамо". В составе хозяев может сыграть казахстанский нападающий Максим Самородов, а вот Бахтиёра Зайнутдинова в стане гостей мы не увидим, так как он продолжает восстанавливаться от травмы.

В 21:00 игровой день будет закрыт в Санкт-Петербурге, где пройдёт матч "Зенит" - "Рубин". В составе хозяев может сыграть капитан сборной Казахстана Нуралы Алип. В прямом эфире эти два матча покажет телеканал Q League. Также трансляция встречи "Зенит" - "Рубин" будет доступна по подписке на "Кинопоиске".


Отметим, что в этом сезоне РПЛ Самородов провёл 15 матчей в составе "Ахмата" и стал автором двух забитых мячей. У Алипа девять игр за "Зенит" и один гол. У Зайнутдинова восемь встреч в футболке "Динамо" и ни одного точного удара.

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:30   •   не начат
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
- : -
Динамо М
Динамо М
(Москва)
