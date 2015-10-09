Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
MMA
Сегодня 14:10
 

Прямая трансляция турнира по ММА с участием бойцов из Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция турнира по ММА с участием бойцов из Казахстана Нуржан Акишев. Фото: IG/nurzhan_akishev©

Сегодня, 30 ноября, в Алматы состоится бойцовский турнир OCTAGON 82. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции ивента.

Поделиться

Сегодня, 30 ноября, в Алматы состоится бойцовский турнир OCTAGON 82. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции ивента.

Турнир включит в себя 13 поединков с участием 26 бойцов, 14 из которых представляют Казахстан. Он начнётся в 18:00 по казахстанскому времени, а в прямом эфире его можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале организации:

В главном событии вечера казахстанец Нуржан Акишев (16-7) подерётся с Фарзадом Гадери (18-16) из Ирана. Полностью список боёв OCTAGON 82 можете посмотреть здесь:


Ранее звёздный боец из Казахстана жёстко высказался о бывшем чемпионе OCTAGON из Узбекистана:

Самый беспонтовый. "Казахстанский Макгрегор" жёстко проехался по узбекскому нокаутёру

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!