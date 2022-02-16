Самый беспонтовый. "Казахстанский Макгрегор" жёстко проехался по узбекскому нокаутёру

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (24-6) жёстко отреагировал на желание узбекистанца Мухаммаджона Курбанова (16-4) подраться за пояс чемпиона лиги NAIZA в лёгком весе. Накануне он провёл стердаун с новоиспечённым обладателем титула, сообщают Vesti.kz.

В рамках турнира NAIZA 78 в Алматы Курбанов в первом раунде нокаутировал представителя Китая Ли Денга (2-2). А после соглавного события вечера, в котором бразилец Майке Линьярес (20-3) неожиданно победил казахстанского чемпиона Тимура Серикулы (6-3), Мухаммаджон провёл дуэль взглядов с Линьяресом.

Неожиданным исходом обернулось титульное противостояние Казахстан - Бразилия в ММА

"Сейчас прошёл титульный бой: дрался Серикулы против Линьяреса. Бразилец выиграл. Тимке желаю скорейшего восстановления, вернётся сильнее. Там Курбанов вышел на стердаун. Лига NAIZA, это, наверное, самый беспонтовый претендент, который есть на данный момент, и я это заявляю с таким чётким мнением. Поэтому либо реванш Тиме дайте, либо какого-то достойного претендента. А этот человек (Курбанов), который выходит на стердауны и устраивает Поп-ММА - ему это не нужно. Просто вышел, хочет хайпануть. Поэтому, я думаю, Нурбек Карабала примет правильное решение. Много хороших молодых претендентов, либо Тимке дайте реванш. За свой базар я несу ответственность", - сказал Рафиков в своих социальных сетях.

Отметим, что Рафиков, также известный по прозвищу "Казахстанский Макгрегор", сам в прошлом являлся чемпионом NAIZA в этой весовой категории. Сейчас боец из Павлодара готовится к участию в Гран-при российской организации

Что касается Курбанова, то он идёт на серии из девяти побед кряду. Ранее он был чемпионом в другой казахстанской организации OCTAGON.

Топовый боец UFC из веса Рахмонова проиграл с разгромом: он обещал вырубить Шавката

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!