Топовый боец UFC из веса Рахмонова проиграл с разгромом: он обещал вырубить Шавката

В Чикаго (Иллинойс, США) состоялся турнир борцовского промоушена RAF Wrestling с участием звёзд спорта. В одной из схваток по вольной борьбе выступил топовый полусредневес UFC Хоакин Бакли (21-7), сообщают Vesti.kz.

Соперником 31-летнего Бакли был 33-летний Пэт Дауни - серебряный призёр чемпионата мира по борьбе среди юниоров и экс-боец ММА (1-1, дрался в Bellator). В итоге Дауни победил Бакли с разгромным счётом 12:0.

Тем не менее многие из зрителей похвалили Бакли за то, что он вышел на ковёр против борца, хотя сам фактически является бойцом-ударником.

Отметим, что Бакли занимает десятое место в списке претендентов полусреднего дивизиона UFC. В июне этого года он единогласным решением судей проиграл Камару Усману (21-4), а совсем недавно бросил дерзкий вызов непобеждённому казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0).

