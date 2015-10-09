Всё о жеребьёвке ЧМ-2026: кто сыграет, где смотреть трансляцию и какие новшества

Сегодня, 5 декабря, состоится жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. По её итогам определится, кто с кем сыграет на групповом этапе мундиаля. Vesti.kz рассказывают, что нужно знать о предстоящем мероприятии.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка ЧМ-2026 пройдёт в Центре имени Кеннеди в Вашингтоне (США). Старт церемонии намечен на 20:00 по казахстанскому времени, однако сама жеребьёвка начнётся позже.

Где смотреть трансляцию жеребьёвки ЧМ-2026

Прямая трансляция спортивного мероприятия в Вашингтоне будет вестись на телеканале Qazaqstan. Начало — в 22:00.

Кто участвует в ЧМ-2026

Впервые в истории на чемпионате мира сыграют 48 сборных. Ещё нет полного списка участников турнира – пока гарантировали себе попадание на ЧМ-2026 только 42 сборные - США, Канада и Мексика получили путёвки на мундиаль автоматически. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года: две – в межконтинентальных матчах и четыре – в стыковых играх зоны УЕФА.

Состав корзин

Для жеребьёвки команды разделили на четыре корзины. В первую автоматически попали три сборные стран-хозяек турнира, а оставшиеся 39 расположились согласно рейтингу ФИФА за ноябрь.

Кроме того, в последнюю корзину попадут шесть команд, пробившихся через стыки.

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия. Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия. Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР. Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания), европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия), межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

Как пройдёт жеребьёвка ЧМ-2026

Места хозяев чемпионата мира в группах уже известны. Сборная Мексики будет играть в группе А, сборная Канады – в группе В, а сборная США – в группе D.

Команды из корзины 1 во всех группах будут занимать позицию 1, а вот для других корзин всё зависит от конкретной группы.

В группах A, D, G и J позиции команд выглядят так: корзина 1, корзина 3, корзина 2, корзина 4.

В группах B, E, H и K позиции команд выглядят так: корзина 1, корзина 4, корзина 3, корзина 2.

В группах C, F, I и L позиции команд выглядят так: корзина 1, корзина 2, корзина 4, корзина 3. Такое распределение позволяет сделать календарь матчей на групповой стадии более ровным.

Новшество жеребьёвки

В процессе жеребьёвки будут учитываться некоторые ограничения:

В одной группе не может быть больше одной сборной из одной конфедерации, если это не команды из зоны УЕФА; В одной группе должна быть хотя бы одна, но не более двух сборных из зоны УЕФА; Первая и вторая команды рейтинга ФИФА (Испания и Аргентина) будут распределены по разным частям турнирной сетки. Если эти команды выиграют свои группы, то не смогут встретиться до финала. Третья и четвёртая команды рейтинга ФИФА (Франция и Англия) будут распределены по разным частям сетки аналогично.

Когда пройдёт ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест.

Финал чемпионата мира-2026 пройдёт на стадионе "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

