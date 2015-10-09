"Реал" сделал предложение Луке Модричу: игрок дал ответ

Хорватский полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич сделал заявление о трансфере в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Модрич раскрыл детали трансфера

40-летний футболист вспомнил, как в 2012 году состоялся его переход из лондонского "Тоттенхэма" в "королевский клуб". По словам хорвата, переговоры были крайне напряжёнными, а сам трансфер — на грани срыва.

"Перед чемпионатом Европы мне позвонили и сказали, что "Реал" Мадрид хочет меня. Я был потрясён. Переход туда был совсем не простым — переговоры были долгими и трудными. Все знают, как я тогда себя вёл. Этот шаг дался нелегко, но я держу слово, а моё слово — закон для меня. Я понимаю, что такое переговоры и договорённости, но это было очень изматывающе. Именно поэтому я решился на этот шаг, потому что в тот момент был готов, если потребуется, вовсе не играть дальше", цитирует слова Модрича MadridXtra.

"Реал" как единственный вариант

Модрич отметил, что руководство "шпор" во главе с Дэниелом Леви твёрдо заявило: отпустят его только в "Реал". Тогда Лука не был уверен, что мадридский клуб действительно сделает шаг навстречу, однако позднее получил звонок, который изменил всё.

Наследие Модрича в Мадриде

В составе "сливочных" хорват провёл 12 сезонов, сыграл более 500 матчей, выиграл 5 Лиг чемпионов, трижды стал чемпионом Испании и завоевал более двух десятков трофеев. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч", став первым игроком за десятилетие, прервавшим гегемонию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Минувшим летом полузащитник перешёл в "Милан", покинув "королевский клуб" в статусе самого титулованного игрока в истории "Реала". В текущем сезоне он провёл за "россонери" 14 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.

