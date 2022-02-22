Лидер "Кайрата" хочет казахстанского дерби в финале Лиги чемпионов

Капитан АФК "Кайрат" Биржан Оразов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался об ответном матче Лиги чемпионов по футзалу против бельгийского "Андерлехта", смене тренера в алматинском клубе и возможном казахстанском дерби в финальном этапе еврокубкового турнира.

"Кайрат" на выезде в Бельгии одержал уверенную победу над "Андерлехтом" со счётом 7:3, однако Оразов считает, что алматинцы ещё не предрешили исход противостояния.

"Первый матч сложился для нас удачно. Хотя по ходу игры мы проигрывали 1:3, нам удалось переломить встречу и выиграть 7:3. Но говорить о том, что второй матч можно проводить спокойно — точно нет. Это футзал. Я всегда повторяю: здесь 40 минут чистого времени, и такой отрыв можно отыграть за один тайм. Да, можно сказать, что у нас есть определённое преимущество, задел после первой игры. Но говорить, что мы с уверенностью и спокойно будем играть — нет. Мы будем дома, при нашей арене и наших болельщиках. Настрой только на победу. Можно сказать, что пока ничего ещё не решено", - отметил игрок.

Летом "Кайрат" сменил главного тренера - вместо испанца Марлона Веласко команду возглавил бразилец Даниэль Жуниор.

"Про коммуникацию с новым тренером могу сказать только хорошее. Между тренером и игроками есть взаимопонимание, и мы стараемся максимально чётко выполнять все его установки. Если сравнивать с Марлоном, то это два совершенно разных стиля. У каждого свой подход к игре и к команде. Что мне особенно нравится у нынешнего тренера — это доверие ко всем игрокам. Каждый чувствует, что может влиять на игру и вносить свой вклад. Думаю, это очень важный момент для команды", - заявил Оразов.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ также принимает участие ещё один казахстанский клуб - "Семей". Оразов считает, что потенциальная встреча со знакомым соперником на поздней стадии турнира принесёт пользу развитию футзала в стране.

"Сейчас все наши мысли только о матче с "Андерлехтом". Если пройдём дальше, нас ждёт четвертьфинал. В параллельной сетке "Картахена" добилась хорошего результата в первой игре, поэтому, вероятнее всего, именно с ней и сыграем. А если говорить про "Финал четырёх", то было бы очень здорово, чтобы впервые в истории туда вышли сразу два казахстанских клуба. И почему бы не встретиться с "Семеем" уже в финале Лиги чемпионов? Это стало бы большим достижением для всего нашего спорта. Уверен, такой успех привлёк бы ещё больше внимания со стороны властей, спонсоров и дал бы мощный импульс развитию футзала в Казахстане", - добавил Биржан.

Ответный матч между "Кайратом" и "Андерлехтом" запланирован на 5 декабря в Алматы. Встреча пройдёт в спорткомплексе имени Балуана Шолака и начнётся в 20:00.

