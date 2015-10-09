Что будет с экс-тренером "Кайрата"? В сборной приняли решение

Испанец Карлос Алос Феррер покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу АБФФ.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о расторжении контракта.

Под руководством испанского специалиста сборная Беларуси провела 26 матчей, в которых одержала шесть побед, десять раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.

Алос хорошо знаком казахстанским болельщикам по работе в национальной сборной до 17 лет (2015-2017) и "Кайрате" (2017-2018).

В его тренерской карьере также были сборная Руанды, кипрский "Эносис", "Катар СК", марокканский ФАР, польская "Погонь" (Седльце), а также испанские клубы "Барселона" (до 19 лет) и "Тортоса".

