Англия
Сегодня 17:42
 

Легенда "Ливерпуля" раскрыл будущее Салаха в клубе

Легенда "Ливерпуля" раскрыл будущее Салаха в клубе

Экс-хавбек "Ливерпуля" Дэнни Мёрфи уверен, что Мохамед Салах ещё не сказал своего последнего слова в составе мерсисайдцев, сообщают Vesti.kz.

Египетский вингер пропускает сегодняшний матч Лиги чемпионов с "Интером" (в ночь на 10 декабря) из-за резкой критики в адрес главного тренера Арне Слота. На этом фоне в СМИ с новой силой вспыхнули слухи о возможном уходе Салаха в чемпионат Саудовской Аравии.

"Я думаю, он ещё сыграет, у него будет время остыть. Все хотят, чтобы такая легенда, как Салах, ушла хорошо, с прекрасными проводами. Возможно, как это бывало с великими игроками в прошлом, это произойдёт в конце сезона.

Я надеюсь, всё кончится хорошо, учитывая всё, что ему пришлось пережить, но шанс есть, если он будет непреклонен. Ситуацию контролирует "Ливерпуль", потому что у них его контракт. Но если он твёрдо намерен уйти, возможно, мы увидим что-то уже в январе", – приводит слова Мёрфи BBC.

Напомним, Салах опубликовал пост в соцсетях на фоне конфликта с главным тренером своего клуба.

Салах защищает цвета "Ливерпуля" с лета 2017 года. За это время он стал одним из главных символов клуба, выиграв вместе с командой АПЛ, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и целый ряд других трофеев.

