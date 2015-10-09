Салах опубликовал пост в соцсетях на фоне конфликта с Арне Слотом

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отреагировал на конфликт с главным тренером команды Арне Слотом публикацией в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

Египтянин выложил фото из тренажёрного зала тренировочной базы "красных" в Киркби, дав понять, что ситуация вокруг него остаётся напряжённой.

После яркого и скандального матча 15-го тура АПЛ против "Лидса" (3:3) Салах выступил с резким заявлением, обвинив Слота и руководство клуба в проявлении неуважения. Сам нападающий в той встрече на поле не появился — он провёл всю игру на скамейке запасных. Позднее стало известно, что Салаха также не включили в заявку на матч Лиги чемпионов против "Интера".

Салах защищает цвета "Ливерпуля" с лета 2017 года. За это время он стал одним из главных символов клуба, выиграв вместе с командой АПЛ, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и целый ряд других трофеев.

