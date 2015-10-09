Тревожные сигналы из "Барселоны": что происходит с их защитником?

Двукратный чемпион Испании в составе "Барселоны" Рональд Араухо может больше не выйти на поле в футболке каталонского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на радиостанцию COPE.

Ранее стало известно, что после удаления уругвайца в первом тайме матча Лиги чемпионов против "Челси" (0:3) руководство "Барселоны" дало 26-летнему защитнику паузу для восстановления психологического состояния.

Однако теперь источники утверждают, что ситуация оказалась куда серьёзнее. В последнее время Араухо пережил несколько приступов паники, которые, вероятно, связаны с колоссальным давлением из-за выступлений за "Барселону".

На этом фоне всё больше растут опасения, что Араухо, защищающий цвета "Барселоны" с 2018 года, может больше не выйти на поле в составе сине-гранатовых.

