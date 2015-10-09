"На меня не рассчитывают". Лидер клуба КПЛ сделал заявление об уходе

Бывший защитник "Кайсара" Карам Султанов прокомментировал своё расставание с кызылординским клубом и дал понять, что в планах команды на следующий сезон его уже не было, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Султанов — об уходе из "Кайсара"

По словам игрока, руководство клуба не выходило с ним на связь после завершения сезона, что стало для него ясным сигналом относительно будущего в команде.

"Никто из "Кайсара" не выходил на меня лично. Наверное, они не рассчитывают на меня в 2026-м. Что бы ни было, я провел в этой семье очень хороший сезон. Желаю команде удачи в будущем.

Пока не могу сказать что-то конкретное касательно следующего клуба — ведём диалог", — заявил футболист.

Итоги сезона и опыт в КПЛ

В прошедшем сезоне Казахстанской премьер-лиги Карам Султанов был одним из ключевых игроков обороны "Кайсара". Он провёл 23 матча и отметился двумя забитыми мячами, стабильно выходя в основном составе.

За свою карьеру защитник успел поиграть за несколько клубов КПЛ, включая "Кызылжар", "Шахтёр" и "Ордабасы", а также имеет легионерский опыт — ранее Султанов выступал за азербайджанский "Сумгаит".

Масштабная перестройка в клубе

Уход Султанова стал частью более масштабных кадровых изменений в "Кайсаре". Ранее клуб также объявил о расставании с Александром Мокиным, Ерсултаном Торекулом, Марленом Аймановым и Дидаром Жалмуканом.

По информации источника, новое руководство кызылординцев планирует изменить вектор развития команды и сделать ставку на привлечение легионеров, что может серьёзно повлиять на состав клуба в предстоящем сезоне.

А прошлом сезоне "Кайсар" был единственным клубом КПЛ, который играл исключительно казахстанскими футболистами.

