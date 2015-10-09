Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 15:50
 

"На меня не рассчитывают". Лидер клуба КПЛ сделал заявление об уходе

  Комментарии

Поделиться
"На меня не рассчитывают". Лидер клуба КПЛ сделал заявление об уходе ©ФК "Кайсар"

Бывший защитник "Кайсара" Карам Султанов прокомментировал своё расставание с кызылординским клубом и дал понять, что в планах команды на следующий сезон его уже не было, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Бывший защитник "Кайсара" Карам Султанов прокомментировал своё расставание с кызылординским клубом и дал понять, что в планах команды на следующий сезон его уже не было, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Султанов — об уходе из "Кайсара"

По словам игрока, руководство клуба не выходило с ним на связь после завершения сезона, что стало для него ясным сигналом относительно будущего в команде.

"Никто из "Кайсара" не выходил на меня лично. Наверное, они не рассчитывают на меня в 2026-м. Что бы ни было, я провел в этой семье очень хороший сезон. Желаю команде удачи в будущем.
Пока не могу сказать что-то конкретное касательно следующего клуба — ведём диалог", — заявил футболист.

Итоги сезона и опыт в КПЛ

В прошедшем сезоне Казахстанской премьер-лиги Карам Султанов был одним из ключевых игроков обороны "Кайсара". Он провёл 23 матча и отметился двумя забитыми мячами, стабильно выходя в основном составе.

За свою карьеру защитник успел поиграть за несколько клубов КПЛ, включая "Кызылжар", "Шахтёр" и "Ордабасы", а также имеет легионерский опыт — ранее Султанов выступал за азербайджанский "Сумгаит".

Масштабная перестройка в клубе

Уход Султанова стал частью более масштабных кадровых изменений в "Кайсаре". Ранее клуб также объявил о расставании с Александром Мокиным, Ерсултаном Торекулом, Марленом Аймановым и Дидаром Жалмуканом.

По информации источника, новое руководство кызылординцев планирует изменить вектор развития команды и сделать ставку на привлечение легионеров, что может серьёзно повлиять на состав клуба в предстоящем сезоне.

А прошлом сезоне "Кайсар" был единственным клубом КПЛ, который играл исключительно казахстанскими футболистами.

Уникальный клуб КПЛ лишился сразу пяти игроков

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига конференций 2025/26   •   Кипр, Никосия   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
Омония
Омония
(Никосия)
- : -
Ракув
Ракув
(Ченстохова)
Кто победит в основное время?
Омония
Ничья
Ракув
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!