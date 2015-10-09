Экс-игрок сборной Португалии может перейти в топ-клуб КПЛ

Португальский нападающий Руй Педро может продолжить карьеру в Казахстане — одним из главных претендентов на его подписание является костанайский "Тобол", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Переговоры с клубами КПЛ

По информации источника, 27-летний форвард уже ведёт переговоры с представителями казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Педро находится в статусе свободного агента, что делает его трансфер особенно привлекательным на фоне зимнего трансферного окна. В числе наиболее заинтересованных сторон фигурирует "Тобол", который активно работает над усилением линии атаки.

Опыт выступлений в Европе

В нынешнем сезоне Руй Педро успел провести шесть матчей в первой лиге Турции в составе "Хатайспора", отметившись тремя забитыми мячами. Однако уже в ноябре португалец покинул клуб и стал доступен для переговоров без компенсации.

За свою карьеру нападающий сменил немало команд. Он выступал за основную и резервную команды "Порту" (9 матчей, 2 гола), защищал цвета "Боавишты", дублирующего состава испанской "Гранады", "Пенафиела", а также словенской "Олимпии" и ряда других клубов.

Лучший период — в Словении

Самым результативным отрезком в карьере Руй Педро стал этап выступлений в чемпионате Словении. В местной лиге он провёл 46 матчей и забил 16 голов, закрепив за собой репутацию стабильного и работоспособного нападающего.

Международный опыт и статус "Тобола"

Футболист прошёл все возрастные сборные Португалии — от юношеских до молодёжной команды страны. Его текущая трансферная стоимость, по оценкам специалистов, составляет 500 тысяч евро (около 300 миллионов тенге).

Отметим, что возможный переход в "Тобол" может стать логичным шагом для обеих сторон. Костанайский клуб по итогам прошлого сезона КПЛ завоевал бронзовые медали, набрал 54 очка, выиграл Кубок Казахстана и получил путёвку в квалификационный этап Лиги конференций, где команде потребуется качественное усиление состава.

