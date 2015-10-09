Уникальный клуб КПЛ лишился сразу пяти игроков

Кызылординский "Кайсар" официально объявил об уходе сразу пяти игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В связи с истечением срока контрактов клуб покинут следующие игроки: Александр Мокин, Ерсултан Торекул, Марлен Айманов, Дидар Жалмукан и Карам Султанов.

Напомним, в КПЛ-2025 кызылординский клуб был единственным, который играл исключительно казахстанцами.

В сезоне-2025 "Кайсар" набрал 22 очка и занял 11 место в турнирной таблице КПЛ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!