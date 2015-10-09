Уникальный клуб КПЛ лишился сразу пяти игроков

Кызылординский "Кайсар" официально объявил об уходе сразу пяти игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В связи с истечением срока контрактов клуб покинут следующие игроки: Александр Мокин, Ерсултан Торекул, Марлен Айманов, Дидар Жалмукан и Карам Султанов.
Напомним, в КПЛ-2025 кызылординский клуб был единственным, который играл исключительно казахстанцами.
В сезоне-2025 "Кайсар" набрал 22 очка и занял 11 место в турнирной таблице КПЛ.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Чемпионат Италии 2025/26 • Италия, Генуя • Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 22:00 • не начат
Дженоа
(Генуя)
- : -
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Дженоа
Ничья
Интер
Проголосовало 62 человек
Реклама