Уникальный клуб КПЛ лишился сразу пяти игроков

Кызылординский "Кайсар" официально объявил об уходе сразу пяти игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В связи с истечением срока контрактов клуб покинут следующие игроки: Александр Мокин, Ерсултан Торекул, Марлен Айманов, Дидар Жалмукан и Карам Султанов.

Напомним, в КПЛ-2025 кызылординский клуб был единственным, который играл исключительно казахстанцами.

В сезоне-2025 "Кайсар" набрал 22 очка и занял 11 место в турнирной таблице КПЛ.


