КПЛ
Сегодня 20:32
 

Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

  Комментарии

Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ Кайрат Нурдаулетов. ©КФФ

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" официально объявил о назначении Кайрата Нурдаулетова новым главным тренером, передают Vesti.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе команды и на официальной странице клуба в социальных сетях.

"Кайрат Нурдаулетов — главный тренер футбольного клуба "Жетысу"! Опытный специалист снова возглавил команду. Впереди — новые цели и большие задачи", — говорится в заявлении клуба.

Тренерская карьера Нурдаулетова

43-летний наставник уже ранее работал с "Жетысу" в 2023–2024 годах. После этого он возглавлял павлодарский "Иртыш", а в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стал главным тренером кокшетауского "Окжетпеса".

Достижения Нурдаулетова в игровой карьере

Нурдаулетов — капитан сборной Казахстана в 2012–2013 годах, трёхкратный чемпион Казахстана (2002, 2003, 2014) и трёхкратный обладатель Кубка Казахстана (2007, 2010, 2012).

В минувшем сезоне "Жетысу" под руководством Самата Смакова набрал 21 очко и занял 12-е место в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   1/2 финала, мужчины
19 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 20 человек

