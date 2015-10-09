Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" официально объявил о назначении Кайрата Нурдаулетова новым главным тренером, передают Vesti.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе команды и на официальной странице клуба в социальных сетях.

"Кайрат Нурдаулетов — главный тренер футбольного клуба "Жетысу"! Опытный специалист снова возглавил команду. Впереди — новые цели и большие задачи", — говорится в заявлении клуба.

Тренерская карьера Нурдаулетова

43-летний наставник уже ранее работал с "Жетысу" в 2023–2024 годах. После этого он возглавлял павлодарский "Иртыш", а в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стал главным тренером кокшетауского "Окжетпеса".

Достижения Нурдаулетова в игровой карьере

Нурдаулетов — капитан сборной Казахстана в 2012–2013 годах, трёхкратный чемпион Казахстана (2002, 2003, 2014) и трёхкратный обладатель Кубка Казахстана (2007, 2010, 2012).

В минувшем сезоне "Жетысу" под руководством Самата Смакова набрал 21 очко и занял 12-е место в турнирной таблице.

Самат Смаков рассказал о предложениях от казахстанских и зарубежных клубов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!