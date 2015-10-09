Самат Смаков рассказал о предложениях от казахстанских и зарубежных клубов

Казахстанский тренер Самат Смаков по-прежнему не определился, в каком из клубов продолжит карьеру. В беседе с корреспондентомVesti.kz он прокомментировал, какие варианты рассматривает.

Ранее возникла информация о том, что Смаков возглавит павлодарский "Иртыш", который вернулся в высший дивизион спустя несколько лет.

"Пока рассматриваю предложения, решение еще не принято. "Иртыш"? Не только они обращались из КПЛ. Клубы из ближнего зарубежья? От этих вариантов отказался", - заявил Самат Кабирович.

Отмечается, что "Иртыш" видит в Смакове тренера, способного построить молодую и успешную команду. В качестве футболиста он защищал цвета "Иртыша", завоевав чемпионский титул в 1999 году. Кроме того, Смаков играл за павлодарцев и был капитаном команды в 2015 году.

В прошедшем сезоне Смаков возглавлял "Жетысу" и финишировал с командой на 12-м месте в таблице КПЛ-2025. Ранее он также работал на разных должностях в таких клубах, как "Астана", "Елимай", "Ордабасы" и "Актобе".

