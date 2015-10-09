Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 15:30
 

Самат Смаков рассказал о предложениях от казахстанских и зарубежных клубов

  Комментарии

Поделиться
Самат Смаков рассказал о предложениях от казахстанских и зарубежных клубов Самат Смаков. Фото: ФК "Жетысу"©

Казахстанский тренер Самат Смаков по-прежнему не определился, в каком из клубов продолжит карьеру. В беседе с корреспондентомVesti.kz он прокомментировал, какие варианты рассматривает.

Поделиться

Казахстанский тренер Самат Смаков по-прежнему не определился, в каком из клубов продолжит карьеру. В беседе с корреспондентомVesti.kz он прокомментировал, какие варианты рассматривает.

Ранее возникла информация о том, что Смаков возглавит павлодарский "Иртыш", который вернулся в высший дивизион спустя несколько лет.

"Пока рассматриваю предложения, решение еще не принято.

"Иртыш"? Не только они обращались из КПЛ.

Клубы из ближнего зарубежья? От этих вариантов отказался", - заявил Самат Кабирович.

Отмечается, что "Иртыш" видит в Смакове тренера, способного построить молодую и успешную команду. В качестве футболиста он защищал цвета "Иртыша", завоевав чемпионский титул в 1999 году. Кроме того, Смаков играл за павлодарцев и был капитаном команды в 2015 году.

В прошедшем сезоне Смаков возглавлял "Жетысу" и финишировал с командой на 12-м месте в таблице КПЛ-2025. Ранее он также работал на разных должностях в таких клубах, как "Астана", "Елимай", "Ордабасы" и "Актобе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига конференций 2025/26   •   Украина, Киев   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
Динамо К
Динамо К
(Киев)
- : -
Ноа
Ноа
(Ереван)
Кто победит в основное время?
Динамо К
Ничья
Ноа
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!