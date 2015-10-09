По примеру "Астаны": как "Кайрат" подписал своего соперника по ЛЧ и кто ещё так делал в КПЛ?

Первый трансфер "Кайрата" в зимнее межсезонье стал ещё одним случаем, когда клуб казахстанской премьер-лиги (КПЛ) подписывает контракт со своим недавним соперником по еврокубкам. Корреспондент Vesti.kz вспомнил самые громкие подобные случаи за последние десять лет.

Сначала вспомним о тех, кто практически сразу переходил в стан еврокубковых соперников.

25-летний хавбек летом забивал в ворота "Кайрата" за финский КуПС в квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на победу команды Оксанена в первой игре (2:0), в Алматы их ждал крах (0:3) и вылет из турнира.

Но уже через пять месяцев Оксанен стал футболистом "Кайрата", и в следующем году он постарается помочь алматинцам вновь оказаться в основной части еврокубков.

В Европе удивились усилением "Кайрата" перед Лигой чемпионов

В 2013 году "Астана" впервые участвовала в еврокубках, и их из Лиги Европы беспощадно выбил болгарский "Ботев", который тогда тренировал местный специалист Стойлов - 0:6 (0:1, 0:5).

Мало кто мог подумать, что уже через год, летом 2014 года, Стойлов возглавит "Астану", с которой добьётся ошеломительных успехов как на внутренней, так и не международной арене. Именно при Станимире клуб впервые оказался в группе Лиги чемпионов, а также пробился в плей-офф Лиги Европы. Во всех сезонах при нём сине-жёлтые становились чемпионами.

На скамейке "Астаны" можно увидеть ассистента Григория Бабаяна, а Стойлов тренирует "Ботев"

В квалификации Лиги чемпионов 2015/16 "Астане" было непросто на каждом этапе, в том числе против словенского "Марибора" во втором раунде. Сначала столичные проиграли в гостях со счётом 0:1, но затем реабилитировались дома - 3:1.

В составе "Марибора" тогда играл македонский вингер Ибраими, который на "Астана Арене" отметился голевой передачей. Уже через год, в июне 2016-го, он стал игроком "Астаны". Но заиграть в Казахстане ему не удалось, причём в первую очередь из-за травмы. В 11 матчах за клуб отметился голом и двумя ассистами.

В сезоне 2017/18 "Астана" играла на групповой стадии Лиги Европы, где билась в том числе с испанским "Вильярреалом". Правда, в обоих матчах с "жёлтой субмариной" были поражения - 1:3 в Испании и 2:3 дома.

В игре на "Астана Арене" в составе "Вильярреала" сыграл сербский фулбэк Рукавина, который уже летом следующего года перебрался в "Астану". Несмотря на то, что Антонио приходил в казахстанский клуб в 34-летнем возрасте, он был незаменимым в составе. В 105 матчах отметился семью ассистами, дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл на двух групповых стадиях Лиги Европы.

Летом 2023 года "Астана" прошла тбилисское "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. В двух матчах за грузинский клуб сыграл их вингер Камара, который записал на свой счёт один гол.

Усман настолько понравился боссам "Астаны", что уже через полгода стал их игроком. За два сезона в столице Казахстана он провёл 71 матч, в которых забил 16 голов и сделал 15 ассистов. Именно будучи игроком "Астаны" Камара начал вызываться в сборную своей страны.

Точно такой же маршрут, как и Камара, проложил опорный полузащитник Осей, который летом 2023-го играл против "Астаны" за тбилисское "Динамо", а спустя полгода присоединился к семикратным чемпионам Казахстана.

Но, в отличие от Усмана, Барнсу не удалось стать важной боевой единицей в Казахстане. В 25 матчах он отметился одним ассистом, а по окончании сезона покинул клуб.

Пока у нас всё про "Астану". В том же сезоне-2023 "Астана" играла в группе Лиги конференций, где пересекалась с косовским "Балкани". В составе этого клуба играл албанский полузащитник Грипши, который в 2015-м также играл за "Теуту" против "Кайрата" в еврокубках.

Осенью 2023-го Грипши играл против "Астаны", а летом 2024-го стал футболистом этого клуба. За полтора года он отыграл 53 матча за сине-жёлтых, забив 25 голов и сделав 11 ассистов. Он также продемонстрировал максимальную реализацию пенальти - 12 из 12, а ещё стал лучшим бомбардиром КПЛ в 2025 году.

Летом прошлого года в Лиге чемпионов Казахстан представлял "Ордабасы". Но сразу же клуб был выбит оттуда молдавским "Петрокубом", который тренировал Мартин. С этим специалистом молдавский коллектив дошёл до общего этапа Лиги конференций, а уже зимой он возглавил "Ордабасы".

Сезон получился неудачным для Мартина, но многие считают, что проблема шымкентцев точно не в тренере. В следующем году еврокубков не будет, команде надо будет возвращать свои позиции в чемпионате.

Одним из первых трансферов Мартина в "Ордабасы" стало подписание его подопечного по "Петрокубу" Мудрака. Молдавский центральный защитник последовал в Казахстан вслед за своим наставником.

Травма, полученная в самом разгаре сезона, серьёзно омрачила весь год для Виктора. Всего в 11 матчах за "Ордабасы" он забил один гол, реализовав пенальти в чемпионате.

Бонус №1: Пиерос Сотириу (Кипр)

Бонус по той простой причине, что он не сразу перешёл в стан еврокубковых соперников, а только через несколько лет. В 2015 и 2016 годы он трижды играл за АПОЭЛ против "Астаны" в еврокубках.

А в 2020 году он сам оказался в "Астане", и на этого игрока возлагали большие надежды. Однако в 18 матчах он забил семь голов и стал автором одного ассиста. Где-то помешала и пандемия, ведь сезон был совсем не таким, каким все привыкли его видеть. В итоге он был продан уже зимой 2021-го.

Бонус №2: Вараздат Ароян (Армения)

Здесь бонус тоже ввиду того, что трансфер состоялся спустя несколько лет. В 2014 году "Астана" обыграла "Пюник" в еврокубковой квалификации, в составе армянского клуба играл защитник Ароян.

В 2021 году этот футболист оказался в составе "Астаны", откуда уже спустя несколько месяцев уехал в испанскую Ла Лигу играть за "Кадис". В 2023 году он вновь вернулся в "Астану", отыграв один сезон. Суммарно в 44 матчах за клуб забил два гола и сделал столько же результативных передач. Чемпионом Казахстана стать не смог, зато сыграл в группе Лиги конференций.

Бонус №3: Камо Оганесян (Армения)

Другой армянский защитник, который тоже играл против "Астаны" 11 лет назад - это Оганесян. Он в итоге оказался в столичном клубе в 2022 году, в составе которого провёл два сезона.

В 64 матчах за "Астану" Камо забил два гола и сделал девять результативных передач. Также он играл в Казахстане за "Жетысу" и "Кайрат".

Бонус №4: Жоржиньо Монтейру (Португалия)

Включим сюда и действующего игрока "Кайрата" Жоржиньо, который стал футболистом команды перед началом кампании-2025. В прошлом году казахстанские зрители увидели его впервые в составе "Дифферданжа" из Люксембурга, когда он забил три гола в двух матчах против "Ордабасы" и едва не выбил шымкентцев из квалификации Лиги конференций.

В этом году играл за "Кайрат", в сумме проведя 43 матча, забив 12 голов и сделав семь ассистов. Бонусом мы его сюда включили, потому что он не играл против "Кайрата", но всё равно быстро оказался в казахстанском клубе после встречи с другой казахстанской командой в еврокубках.

Отметим, что таких случаев, когда иностранный футболист играет против казахстанского клуба в еврокубках, а затем оказывается в других наших командах, - достаточно много. Самые яркие примеры:

Хорватский защитник Карло Бартолец (на фото ниже) играл за "Осиек" против "Кызыл-Жара" в 2022 году, а в 2024-м стал игроком "Астаны";

(на фото ниже) играл за против в 2022 году, а в 2024-м стал игроком "Астаны"; Хорватский вратарь Йосип Чондрич играл за "Зриньски" против "Тобола" в 2021 году, а в 2023-м стал игроком "Астаны";

играл за против в 2021 году, а в 2023-м стал игроком "Астаны"; Израильский полузащитник Дан Глазер играл за "Маккаби Тель-Авив" против "Шахтёра" в 2021 году, а в 2025-м стал игроком "Кайрата";

играл за против в 2021 году, а в 2025-м стал игроком "Кайрата"; Камерунский защитник Габи Кики играл за "Динамо-Брест" против "Астаны" в 2020 году, а в 2024-м стал игроком "Актобе" ;

играл за против "Астаны" в 2020 году, а в 2024-м стал игроком ; Сербский полузащитник Зоран Тошич играл за "Партизан" против "Астаны" в 2019 году, а в 2021-м стал игроком "Тобола".

И таких историй очень много, мы выделили только самых известных футболистов.

Так что, как видим, тенденция продолжается. Однако с "Кайратом" таких историй в прошлом не возникало, подобные трансферы были чем-то привычным разве что для "Астаны".

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Астана" (2-7, 10-12), ФК "Ордабасы" (8,9), Gerry Schmit (13), ФК "Кызыл-Жар" (14)©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!