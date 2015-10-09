В Европе удивились усилением "Кайрата" перед Лигой чемпионов

Бывший главный тренер карагандинского "Шахтёра" и экс-наставник молодёжной сборной Казахстана Юха Малинен прокомментировал переход финского полузащитника Яакко Оксанена в алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

Финский специалист высказался о трансфере своего соотечественника в интервью ASnews.kz, отметив, что хорошо знаком с возможностями игрока.

"Он был моим игроком в юношеской сборной U-19 и молодежной сборной U-21. Я удивлен. Он способен играть на более высоком уровне", — заявил Малинен.

Напомним, "Кайрат" ранее официально сообщил о подписании контракта с 25-летним полузащитником. Соглашение с финским футболистом рассчитано до конца 2027 года, что делает его одним из долгосрочных приобретений клуба.

Добавим, что впереди у алматинцев ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов: 20 января "жёлто-чёрные" сыграют с бельгийским "Брюгге", а 29 января встретятся с лондонским "Арсеналом". После завершения еврокубковой кампании команда приступит к подготовке к новому сезону казахстанской премьер-лиги.

Ранее футбольный аналитик и скаут из США Бен Гриффис прокомментировал переход финского Оксанена в алматинский "Кайрат". В Финляндии также отреагировали на трансфер своего игрока.

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!