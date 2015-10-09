"Кайрат" подписал игрока соперников по Лиге чемпионов: ему 25 и стоит 305 миллионов

"Кайрат" официально объявил о подписании контракта с финским полузащитником Яакко Оксаненом. 25-летний футболист заключил соглашение с "жёлто-чёрными" до декабря 2027 года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу аламтинского клуба.

Оксанен выступает на позиции центрального полузащитника и является воспитанником финского ХИКа, где начал профессиональную карьеру. В дальнейшем он пробовал свои силы за пределами родины — в системе английского "Брентфорда", а также на правах аренды защищал цвета "Уимблдона" и шотландского "Мортона". В 2022 году хавбек вернулся в Финляндию, подписав контракт с КуПСом, за который играл до перехода в "Кайрат".

Примечательно, что в текущем сезоне Оксанен уже пересекался с алматинским клубом во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей подопечные Рафаэля Уразбахтина прошёл КуПС со счётом 3:2, а сам финн отметился забитым мячом в первой встрече.

Всего за сезон полузащитник провёл 51 матч, записав на свой счёт четыре гола и восемь результативных передач. В активе Оксанена также один матч за национальную сборную Финляндии и 15 игр за молодёжную команду U-21.

Отметим, что по данным Transfermarkt, Яакко Оксанен перешёл в "Кайрат" на правах свободного агента. Портал оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро (305,8 миллиона тенге).

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!