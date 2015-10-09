Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 16:25
 

"Кайрат" подписал игрока соперников по Лиге чемпионов: ему 25 и стоит 305 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" подписал игрока соперников по Лиге чемпионов: ему 25 и стоит 305 миллионов ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" официально объявил о подписании контракта с финским полузащитником Яакко Оксаненом. 25-летний футболист заключил соглашение с "жёлто-чёрными" до декабря 2027 года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу аламтинского клуба.

Поделиться

"Кайрат" официально объявил о подписании контракта с финским полузащитником Яакко Оксаненом. 25-летний футболист заключил соглашение с "жёлто-чёрными" до декабря 2027 года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу аламтинского клуба.

Оксанен выступает на позиции центрального полузащитника и является воспитанником финского ХИКа, где начал профессиональную карьеру. В дальнейшем он пробовал свои силы за пределами родины — в системе английского "Брентфорда", а также на правах аренды защищал цвета "Уимблдона" и шотландского "Мортона". В 2022 году хавбек вернулся в Финляндию, подписав контракт с КуПСом, за который играл до перехода в "Кайрат".

Примечательно, что в текущем сезоне Оксанен уже пересекался с алматинским клубом во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей подопечные Рафаэля Уразбахтина прошёл КуПС со счётом 3:2, а сам финн отметился забитым мячом в первой встрече.

Всего за сезон полузащитник провёл 51 матч, записав на свой счёт четыре гола и восемь результативных передач. В активе Оксанена также один матч за национальную сборную Финляндии и 15 игр за молодёжную команду U-21.

Отметим, что по данным Transfermarkt, Яакко Оксанен перешёл в "Кайрат" на правах свободного агента. Портал оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро (305,8 миллиона тенге).


В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 150 человек

Реклама

Живи спортом!