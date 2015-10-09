Черчесов удивил заявлением о работе в сборной Казахстана

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов признался, что не мог запомнить имя защитника "Астаны" Марата Быстрова во время работы в сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По словам Черчесова, он называл Марата Володькой, путая его с однофамильцем Владимиром Быстровым.

"Я Марата Быстрова из сборной Казахстана всё время называл Володькой. Я уже после тренировки сам себя спрашиваю, Саламыч, ты один раз ошибся, второй раз, но в сороковой раз уже самому неудобно. Я ему кричу: "Володя!", а он на меня не реагирует, особенно в первой игре, это было заметно, когда он пробегал мимо меня", — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала "О, родной футбол!".

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял национальную сборную в период с июня 2024 года по январь 2025-го. За это время команда провела шесть матчей в рамках Лиги наций, и единственным относительно успешным результатом стала безголевая ничья с Норвегией в Алматы. В остальных встречах сборная потерпела поражения, так и не сумев отличиться ни разу, пропустив суммарно 15 мячей.

В настоящее время Черчесов работает главным тренером грозненского "Ахмата", за который также выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов. После 18 туров чемпионата команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка.

