Руни назвал главного фаворита на титул в АПЛ: это не "Ман Сити"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением по поводу фаворита на чемпионство в этом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

По его словам, главным претендентом на титул является лондонский "Арсенал".

"Я по-прежнему считаю, что "Арсенал" является фаворитом на победу в АПЛ, но очень интересно, сможет ли "Манчестер Сити" держаться рядом с ними.

Это заставит футболистов "Арсенала" вспомнить, как раньше они лидировали, но потом "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" отбирали у них победу. Интересно за этим последить", - заявил Руни в подкасте BBC Podcast.