Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 14:00
 

Руни назвал главного фаворита на титул в АПЛ: это не "Ман Сити"

  Комментарии

Поделиться
Руни назвал главного фаворита на титул в АПЛ: это не "Ман Сити" Уэйн Руни. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением по поводу фаворита на чемпионство в этом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением по поводу фаворита на чемпионство в этом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

По его словам, главным претендентом на титул является лондонский "Арсенал".

"Я по-прежнему считаю, что "Арсенал" является фаворитом на победу в АПЛ, но очень интересно, сможет ли "Манчестер Сити" держаться рядом с ними.

Это заставит футболистов "Арсенала" вспомнить, как раньше они лидировали, но потом "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" отбирали у них победу. Интересно за этим последить", - заявил Руни в подкасте BBC Podcast.

Также Руни ответил, можно ли считать "Астон Виллу" претендентом на титул.

"Нет. Если быть реалистами, то нет. Невероятно то, что делает главный тренер (Унаи Эмери). У них был плохой старт, но они все исправили. Но у них нет шансов финишировать выше "Манчестер Сити" или "Арсенала", – добавил он.

По итогам 16 сыгранных туров "Арсенал" находится на вершине турнирной таблицы, сумев заработать 36 очков. Отрыв от ближайшего преследователя - Манчестер Сити" - составляет два балла. Тройку замыкает "Астон Вилла" (33 очка). 

Действующим чемпионом Англии является "Ливерпуль".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!