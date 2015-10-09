Руни назвал главного фаворита на титул в АПЛ: это не "Ман Сити"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением по поводу фаворита на чемпионство в этом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.
По его словам, главным претендентом на титул является лондонский "Арсенал".
"Я по-прежнему считаю, что "Арсенал" является фаворитом на победу в АПЛ, но очень интересно, сможет ли "Манчестер Сити" держаться рядом с ними.
Это заставит футболистов "Арсенала" вспомнить, как раньше они лидировали, но потом "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" отбирали у них победу. Интересно за этим последить", - заявил Руни в подкасте BBC Podcast.
Также Руни ответил, можно ли считать "Астон Виллу" претендентом на титул.
"Нет. Если быть реалистами, то нет. Невероятно то, что делает главный тренер (Унаи Эмери). У них был плохой старт, но они все исправили. Но у них нет шансов финишировать выше "Манчестер Сити" или "Арсенала", – добавил он.
По итогам 16 сыгранных туров "Арсенал" находится на вершине турнирной таблицы, сумев заработать 36 очков. Отрыв от ближайшего преследователя - Манчестер Сити" - составляет два балла. Тройку замыкает "Астон Вилла" (33 очка).
Действующим чемпионом Англии является "Ливерпуль".
