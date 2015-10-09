Без Мбаппе и Рафиньи: ФИФА назвала символическую сборную 2025 года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную лучших игроков года по итогам голосования на премии The Best, которая прошла в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.
Символическая сборная года по версии ФИФА
В итоговую команду вошли:
Вратарь:
- Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити" / ПСЖ)
Защитники:
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Вильям Пачо (ПСЖ)
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
Полузащитники:
- Витинья Феррейра (ПСЖ)
- Педри Гонсалес ("Барселона")
- Коул Палмер ("Челси")
- Джуд Беллингем ("Реал")
Нападающие:
- Ламин Ямаль ("Барселона")
- Усман Дембеле (ПСЖ)
🏅 @Pedri y 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 asaltan el 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗗𝗘𝗔𝗟 de la 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟱.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2025
🪄 Sois 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 en estado puro, chicos.#TheBest | #VamosEspaña pic.twitter.com/ABfnQVdbdx
Гегемония ПСЖ
Наибольшее представительство в символической сборной получил "Пари Сен-Жермен" — сразу шесть игроков парижского клуба оказались в числе лучших, что стало отражением доминирующего сезона команды на европейской арене.
Громкие отсутствия
При этом в итоговый список не вошёл самый забивной новичок в истории мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Также за бортом символической сборной остались лучшие футболисты "Барселоны" и "Ливерпуля" по количеству результативных действий в прошлом сезоне — бразильский вингер Рафинья Диас и египетский нападающий Мохамед Салах, что уже вызвало активное обсуждение среди болельщиков и экспертов.
Ранее ФИФА объявила своего победителя "Золотого мяча"-2025. Также в рамках премии был назван лучший голкипер года. А гол ударом через себя из-за пределов штрафной признали самым красивым в уходящем году.
