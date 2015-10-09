Без Мбаппе и Рафиньи: ФИФА назвала символическую сборную 2025 года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную лучших игроков года по итогам голосования на премии The Best, которая прошла в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Символическая сборная года по версии ФИФА

В итоговую команду вошли:

Вратарь:

Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити" / ПСЖ)

Защитники:

Ашраф Хакими (ПСЖ)

Вильям Пачо (ПСЖ)

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Полузащитники:

Витинья Феррейра (ПСЖ)

Педри Гонсалес ("Барселона")

Коул Палмер ("Челси")

Джуд Беллингем ("Реал")

Нападающие:

Ламин Ямаль ("Барселона")

Усман Дембеле (ПСЖ)

Гегемония ПСЖ

Наибольшее представительство в символической сборной получил "Пари Сен-Жермен" — сразу шесть игроков парижского клуба оказались в числе лучших, что стало отражением доминирующего сезона команды на европейской арене.

Громкие отсутствия

При этом в итоговый список не вошёл самый забивной новичок в истории мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Также за бортом символической сборной остались лучшие футболисты "Барселоны" и "Ливерпуля" по количеству результативных действий в прошлом сезоне — бразильский вингер Рафинья Диас и египетский нападающий Мохамед Салах, что уже вызвало активное обсуждение среди болельщиков и экспертов.

Ранее ФИФА объявила своего победителя "Золотого мяча"-2025. Также в рамках премии был назван лучший голкипер года. А гол ударом через себя из-за пределов штрафной признали самым красивым в уходящем году.

