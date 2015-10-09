Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Без Мбаппе и Рафиньи: ФИФА назвала символическую сборную 2025 года

Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную лучших игроков года по итогам голосования на премии The Best, которая прошла в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Символическая сборная года по версии ФИФА

В итоговую команду вошли:

Вратарь:

  • Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити" / ПСЖ)

Защитники:

  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Вильям Пачо (ПСЖ)
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)

Полузащитники:

  • Витинья Феррейра (ПСЖ)
  • Педри Гонсалес ("Барселона")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Джуд Беллингем ("Реал")

Нападающие:

  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Усман Дембеле (ПСЖ)

Гегемония ПСЖ

Наибольшее представительство в символической сборной получил "Пари Сен-Жермен" — сразу шесть игроков парижского клуба оказались в числе лучших, что стало отражением доминирующего сезона команды на европейской арене.

Громкие отсутствия

При этом в итоговый список не вошёл самый забивной новичок в истории мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Также за бортом символической сборной остались лучшие футболисты "Барселоны" и "Ливерпуля" по количеству результативных действий в прошлом сезоне — бразильский вингер Рафинья Диас и египетский нападающий Мохамед Салах, что уже вызвало активное обсуждение среди болельщиков и экспертов.

Ранее ФИФА объявила своего победителя "Золотого мяча"-2025. Также в рамках премии был назван лучший голкипер года. А гол ударом через себя из-за пределов штрафной признали самым красивым в уходящем году.

