Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 17:50
 

ФИФА объявила имя лучшего вратаря 2025 года: он обошёл звёзд "Реала" и "Барсы"

  Комментарии

Поделиться
ФИФА объявила имя лучшего вратаря 2025 года: он обошёл звёзд "Реала" и "Барсы" ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Признание на мировом уровне

Как сообщает пресс-служба "горожан" в социальных сетях, 25-летний итальянец стал лауреатом престижной премии FIFA The Best, опередив целую группу звёзд мирового футбола.

В числе претендентов на награду были бразилец Алисон Беккер ("Ливерпуль"), бельгиец Тибо Куртуа ("Реал"), аргентинец Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), немец Мануэль Нойер ("Бавария"), испанец Давид Райя ("Арсенал"), швейцарец Ян Зоммер ("Интер") и поляк Войцех Щенсны ("Барселона").

Успехи с ПСЖ и переход в Англию

Прошлый сезон Доннарумма провёл в составе французского "Пари Сен-Жермен", где стал ключевой фигурой команды. Итальянский вратарь помог парижанам выиграть все внутренние трофеи, а также впервые в истории клуба завоевать титул победителя Лиги чемпионов.

1 сентября текущего года Доннарумма перешёл в "Манчестер Сити" — английский клуб заплатил ПСЖ 30 миллионов за трансфер одного из лучших голкиперов планеты.

Статистика в текущем сезоне

В нынешней кампании Джанлуиджи Доннарумма уже провёл 18 матчей за «горожан», пропустил 16 мячей и восемь раз отыграл "на ноль". Эти показатели, а также стабильность и уверенность на последнем рубеже, стали важными аргументами в его пользу при выборе лучшего вратаря года по версии ФИФА.

Ранее ФИФА объявила номинантов премии The Best 2025.

ФИФА приняла решение по сборной России

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Азербайджана 2025/26   •   Азербайджан, Баку   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 декабря 20:30   •   не начат
Сабах
Сабах
(Баку)
- : -
Карабах
Карабах
(Агдам)
Кто победит в основное время?
Сабах
Ничья
Карабах
Проголосовало 63 человек

Реклама

Живи спортом!