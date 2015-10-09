ФИФА объявила имя лучшего вратаря 2025 года: он обошёл звёзд "Реала" и "Барсы"

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Признание на мировом уровне

Как сообщает пресс-служба "горожан" в социальных сетях, 25-летний итальянец стал лауреатом престижной премии FIFA The Best, опередив целую группу звёзд мирового футбола.

В числе претендентов на награду были бразилец Алисон Беккер ("Ливерпуль"), бельгиец Тибо Куртуа ("Реал"), аргентинец Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), немец Мануэль Нойер ("Бавария"), испанец Давид Райя ("Арсенал"), швейцарец Ян Зоммер ("Интер") и поляк Войцех Щенсны ("Барселона").

Gianluigi Donnarumma has been named The Best FIFA Men's Goalkeeper for 2025! 🏆



Congratulations, @donnarumma 🩵 pic.twitter.com/h2qa5bUq3W — Manchester City (@ManCity) December 16, 2025

Успехи с ПСЖ и переход в Англию

Прошлый сезон Доннарумма провёл в составе французского "Пари Сен-Жермен", где стал ключевой фигурой команды. Итальянский вратарь помог парижанам выиграть все внутренние трофеи, а также впервые в истории клуба завоевать титул победителя Лиги чемпионов.

1 сентября текущего года Доннарумма перешёл в "Манчестер Сити" — английский клуб заплатил ПСЖ 30 миллионов за трансфер одного из лучших голкиперов планеты.

Статистика в текущем сезоне

В нынешней кампании Джанлуиджи Доннарумма уже провёл 18 матчей за «горожан», пропустил 16 мячей и восемь раз отыграл "на ноль". Эти показатели, а также стабильность и уверенность на последнем рубеже, стали важными аргументами в его пользу при выборе лучшего вратаря года по версии ФИФА.

