ФИФА объявила номинантов премии The Best 2025

Во вторник, 16 декабря, мир узнает обладателя премии The Best FIFA Football Awards 2025 года. На получение награды, церемония вручений которой состоится в Дохе (Катар), претендуют 11 футболистов, сообщают Vesti.kz.

В списке номинантов значатся четверо игроков французского "Пари Сен-Жермена", ещё трое футболистов представляют каталонскую "Барселону". По одному кандидату делегировали лондонский "Челси", мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Кто номинирован на "Лучшего игрока года" от ФИФА

Полный список номинантов выгляди так:

Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции);

Ашраф Хакими (ПСЖ и сборная Марокко);

Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии);

Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции);

Нуну Мендеш (ПСЖ и сборная Португалии);

Коул Палмер ("Челси" и сборная Англии);

Педри ("Барселона" и сборная Испании);

Рафинья ("Барселона" и сборная Бразилии);

Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта);

Витинья (ПСЖ и сборная Португалии);

Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)

Напомним, что в сентябре Дембеле стал обладателем "Золотого мяча" - приза, который ежегодно вручается изданием France Football лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Все награды FIFA The Best

Во вторник на церемонии будут объявлены авторы лучших голов в мужском и женском футболе, награда за которые названы в честь Ференца Пушкаша и Марты. Лучшие вратари и главные тренеры также получат отдельные призы.

Номинанты на трофей Пушкаша

Алеррандро, "Витория" против "Крузейро", 20.08.2024;

Алессандро Дейола, "Кальяри" против "Венеции", 18.05.2025;

Педро де ла Вега, "Круз Азул" против "Сиэтл Саундерс", 31.07.2025;

Сантьяго Монтьель, "Индепендьенте" против "Индепендьенте Ривадавия", 11.05.2025;

Амр Насер, "Аль-Ахли" против "Фарко", 17.04.2025;

Карлос Оррантия, "Керетаро" против "Атласа", 16.04.2025;

Лукас Рибейро, "Мамелоди Сандаунс" против "Боруссии" Дортмунд, 21.06.2025;

Деклан Райс, "Арсенал" против "Реала", 08.04.2025;

Ризки Ридхо, "Персия" против "Аремы", 09.03.2025;

Кевин Родригес, "Касымпаша" против "Ризеспора", 09.02.2025,

Ламин Ямаль, "Эспаньол" против "Барселоны", 15.05.2025.

Номинанты на трофей Марты

Джордин Багг, "Северная Каролина" против "Сиэтла", 22.03.2025;

Мариона Кальдентей, "Лион" против "Арсенала", 27.04.2025;

Эшли Читли, "Брентфорд" против "Аскот Юнайтед", 03.11.2024;

Кира Куни-Кросс, Германия против Австралии, 28.10.2024;

Джон Рён Чжон, КНДР против Аргентины, 02.09.2024;

Марта, "Орландо Прайд" против "Канзас-Сити Каррент", 17.11.2024;

Вивианн Мидема, Уэльс против Нидерландов, 05.07.2025;

Киши Нуньес, Аргентина против Коста-Рики, 08.09.2024;

Лизбет Овалье, "Тигрес" против "Гвадалахары", 03.03.2025;

Элли Сентнор, США против Колумбии, 20.02.2025;

Хадиджа Шоу, "Хаммарбю" против "Манчестер Сити", 21.11.2024;

Номинанты на награду лучшего мужского тренера

Хавьер Агирре (сборная Мексики);

Микель Артета ("Арсенал");

Луис Энрике ("Пари Сен-Жермен");

Ханс-Дитер Флик ("Барселона");

Энцо Мареска ("Челси");

Роберто Мартинес (сборная Португалии);

Арне Слот ("Ливерпуль").

Номинанты на награду лучшего женского тренера

Соня Бомпастор ("Челси");

Джонатан Хиральдес ("Лион");

Себ Хайнс ("Орландо Прайд");

Рене Следжерс ("Арсенал");

Сарина Вигман (сборная Англии).

Номинанты на награду лучшего мужского вратаря

Алиссон Беккер ("Ливерпуль" и сборная Бразилии);

Тибо Куртуа ("Реал" и сборная Бельгии);

Джанлуиджи Доннарумма ("Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" и сборная Италии);

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" и сборная Аргентины);

Мануэль Нойер ("Бавария" и сборная Германии);

Давид Райя ("Арсенал" и сборная Испании);

Янн Зоммер ("Интер" и сборная Швейцарии);

Войцех Щенсны ("Барселона" и сборная Польши).

Номинанты на награду лучшего женского вратаря

Анн-Катрин Бергер ("Готэм ФК" и сборная Германии);

Ката Коль ("Барселона" и сборная Испании);

Кристиан Эндлер ("Лион" и сборная Чили);

Ханна Хэмптон ("Челси" и сборная Англии);

Анна Мурхаус ("Орландо Прайд" и сборная Англии);

Чиамака Ннадози ("Париж", "Брайтон" и сборная Нигерии);

Фаллон Таллис-Джойс ("Манчестер Юнайтед" и сборная США).

Как определяется победитель FIFA The Best

Согласно регламенту ФИФА, лучшего футболиста года определяют четыре категории голосующих:

капитаны каждой национальной сборной, имеющей членство в ФИФА; тренер каждой сборной; один журналист от каждой страны-члена ФИФА; болельщики через онлайн-голосование.

Голосующие должны выбрать трёх лучших кандидатов в каждой номинации FIFA The Best, за что соответствующие игроки или команды получают пять, три или один балл. Обладателем награды станет претендент, набравший наибольшее суммарно количество баллов.

Где пройдёт вручение наград FIFA The Best

В этом году вручение наград FIFA The Best пройдёт в катарской столице Дохе в Fairmont Katara Hall. Начало церемонии запланировано на 22:00 по казахстанскому времени. Церемонию можно бесплатно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что награду FIFA The Best вручают с 2016 года. В 2024 году лучшим футболистом по версии ФИФА был признан Винисиус Жуниор ("Реал"), опередивший Джуда Беллингема ("Реал") и Родри ("Манчестер Сити").

