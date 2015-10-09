ФИФА объявила своего победителя "Золотого мяча"-2025

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила победителя премии The Best, которая вручается лучшему игроку года и является аналогом "Золотого мяча" от France Football, передают Vesti.kz.

Им стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле, признанный лучшим футболистом мира по итогам 2025 года по версии ФИФА. Для 28-летнего форварда этот сезон стал по-настоящему триумфальным и одним из сильнейших в карьере.

Триумфальный сезон с ПСЖ

В составе парижского клуба Дембеле собрал полный комплект трофеев на внутренней арене, став чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кульминацией сезона стала победа в Лиге чемпионов — главный европейский титул, к которому ПСЖ шёл много лет. Кроме того, французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира.

Индивидуальное признание

Выдающиеся командные успехи Дембеле подкрепил личными наградами. Ранее в 2025 году он также стал обладателем "Золотого мяча", а теперь был признан лучшим игроком мира и по версии ФИФА, окончательно закрепив свой статус лидера мирового футбола.

Впечатляющая статистика

В минувшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах. На его счету 35 забитых мячей и 16 результативных передач — показатели, которые сыграли ключевую роль в успехах "Пари Сен-Жермен" и стали весомым аргументом в борьбе за главную индивидуальную награду года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!