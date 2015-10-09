Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Гол ударом через себя из-за пределов штрафной признали лучшим в 2025 году (видео)

  Комментарии

Гол ударом через себя из-за пределов штрафной признали лучшим в 2025 году (видео)

Сантьяго Монтьель из аргентинского "Индепендьенте" стал обладателем премии Пушкаша ФИФА за самый красивый гол сезона, передают Vesti.kz.

Гол, который покорил всех

25-летний вингер забил фантастический мяч ударом через себя с дальнего расстояния в матче "Индепендьенте" против "Индепендьенте Ривадавия" 11 мая 2025 года. Этот гол стал лидером голосования за премию Пушкаша и принёс Монтьелю долгожданное признание на международном уровне.

Конкуренты и голосование

  • В голосовании Монтьель опередил ряд других впечатляющих номинантов, среди которых:
  • Алеррандро, "Витория" против "Крузейро", 20.08.2024;
  • Алессандро Дейола, "Кальяри" против "Венеции", 18.05.2025;
  • Педро де ла Вега, "Круз Азул" против "Сиэтл Саундерс", 31.07.2025;
  • Амр Насер, "Аль-Ахли" против "Фарко", 17.04.2025;
  • Карлос Оррантия, "Керетаро" против "Атласа", 16.04.2025;
  • Лукас Рибейро, "Мамелоди Сандаунс" против "Боруссии" Дортмунд, 21.06.2025;
  • Деклан Райс, "Арсенал" против "Реала", 08.04.2025;
  • Ризки Ридхо, "Персия" против "Аремы", 09.03.2025;
  • Кевин Родригес, "Касымпаша" против "Ризеспора", 09.02.2025,
  • Ламин Ямаль, "Эспаньол" против "Барселоны", 15.05.2025.

Связь с чемпионом мира и будущее игрока

Сантьяго Монтьель — двоюродный брат чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Гонсало Монтьеля. Премия Пушкаша стала для него важной ступенью в карьере, открывающей путь к международной известности и потенциальным трансферам в европейские клубы.

Видео того самого гола

