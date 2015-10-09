Гегемония ПСЖ и "Барселоны": итоги премии ФИФА The Best

Сегодня, 16 декабря, в Дохе (Катар) состоялась церемония вручения премии FIFA The Best — 2025, по итогам которой были названы лучшие футболисты, тренеры и символические сборные года, передают Vesti.kz.

Главными триумфаторами вечера стали представители французского "Пари Сен-Жермен" и каталонской "Барселоны", задавшие тон как в мужском, так и в женском футболе.

Дембеле и Энрике — лидеры года

Звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА в 2025 году получил вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. Для парижского клуба это стало ещё одним подтверждением абсолютного доминирования на международной арене: награду лучшему тренеру года также завоевал наставник французского гранда Луис Энрике.

Кроме того, представители ПСЖ составили костяк символической сборной года, что лишь усилило эффект гегемонии парижан по итогам сезона.

Лидер "Барселоны" — эталон в женском футболе

Отдельного внимания заслуживает успех "Барселоны" в женском футболе. Лучшей футболисткой 2025 года была признана Айтана Бонмати — лидер каталонок и сборной Испании. Ранее в этом же году полузащитница, как и Дембеле, стала обладательницей "Золотого мяча", окончательно закрепив статус главной звезды мирового женского футбола.

Символическая сборная года в женском футболе также оказалась насыщена представительницами каталонского клуба, что подчёркивает системное превосходство "Барселоны" на этом уровне.

Все лауреаты FIFA The Best — 2025

Лучший игрок года:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Лучшая футболистка года:

Айтана Бонмати ("Барселона", Испания)

Лучший тренер года:

Луис Энрике (ПСЖ)

Лучший тренер года в женском футболе:

Сарина Вигман-Глоцбах (сборная Англии)

Символическая сборная года (мужчины):

Доннарумма, Хакими, Пачо, ван Дейк, Мендеш, Палмер, Беллингем, Витинья, Педри, Ямаль, Дембеле

Символическая сборная года (женщины):

Хэмптон, Бронз, Батлье, Уильямсон, Паредес, Бонмати, Гихарро, Пина, Кальдентей, Руссо, Путельяс

Лучший вратарь года:

Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити", Италия)

Лучшая вратарь года (женщины):

Ханна Хэмптон ("Челси", Англия)

Лучший гол года:

Сантьяго Монтьель ("Индепендьенте", матч с "Индепендьенте Ривадавия")

Лучший гол года в женском футболе:

Лизбет Овалле ("Тигрес", матч с "Гвадалахарой")

