ЧМ-2026
Сегодня 21:40
 

Обладатель "Золотого мяча" назвал неожиданного фаворита ЧМ-2026

Обладатель "Золотого мяча" назвал неожиданного фаворита ЧМ-2026

Легендарный экс-футболист сборной Португалии и обладатель "Золотого мяча" 2002 года Луиш Фигу поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Бывший лидер португальской национальной команды неожиданно не стал выделять своих соотечественников в качестве главных претендентов на титул. Вместо этого Фигу отдал предпочтение действующим чемпионам Европы — сборной Испании, подчеркнув их стабильность и высокий игровой уровень.

По мнению экс-полузащитника "Реала" и "Барселоны", именно испанцы входят в число команд с наилучшими шансами на победу на мировом первенстве, хотя сам турнир, по его словам, во многом зависит от жеребьёвки и хода матчей.

"Сложно сказать, выиграют ли они, но без сомнения Испания – одна из команд с наилучшими шансами стать чемпионами.

Главная надежда Португалии – выйти в финал и победить, именно на этом они сосредоточены.

Я верю в шансы Бразилии, Аргентины, Португалии и Испании. В конце концов, жеребьевка – это своеобразная лотерея. Чтобы достичь главной цели и стать чемпионом мира, нужно обыграть всех соперников в группе", – цитирует слова Фигу Marca.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины, выигравшая турнир в Катаре в 2022 году.

