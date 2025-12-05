Узбекистан сыграет с Португалией, а Мбаппе против Холанда. Итоги жеребьёвки ЧМ-2026

В Центре имени Кеннеди в Вашингтоне (США) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.
Исторический ЧМ-2026
Грядущий мундиаль станет первым в истории, на котором вместо 32-х сборных сыграют 48. В их числе и сборная Узбекистана, впервые в истории пробившаяся на чемпионат мира.
На данный момент известны 42 участника мундиаля - вСША, Канада и Мексика получили путёвки автоматически. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года: две – в межконтинентальных матчах и четыре – в стыковых играх зоны УЕФА.
Состоялась жеребьёвка чемпионата мира-2026
По итогам жеребьёвки команды были распределены на 12 групп по четыре сборной в каждой.
В плей-офф ЧМ-2026 выйдут сборные, занявшие первые два места в группе, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте.
Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.
Состав групп ЧМ-2026
- Группа А: Мексика, ЮАР, Корея, победитель плей-офф путь D*;
- Группа B: Канада, Катар, Швейцария, победитель плей-офф путь А;
- Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
- Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель плей-офф путь С;
- Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
- Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф путь В;
- Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
- Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
- Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель стыков путь 2;
- Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
- Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, победитель стыков путь 1;
- Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
*европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания), европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия), межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).
Матч открытия ЧМ-2026
Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Стартовый матч первенства планеты пройдёт 11 июня на стадионе "Ацтеке" в Мехико, который вмещает больше 83 тысяч зрителей.
Когда пройдёт ЧМ-2026
Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Финал чемпионата мира-2026 пройдёт на стадионе "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка — Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.
