Узбекистан сыграет с Португалией, а Мбаппе против Холанда. Итоги жеребьёвки ЧМ-2026

В Центре имени Кеннеди в Вашингтоне (США) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

Исторический ЧМ-2026

Грядущий мундиаль станет первым в истории, на котором вместо 32-х сборных сыграют 48. В их числе и сборная Узбекистана, впервые в истории пробившаяся на чемпионат мира.

На данный момент известны 42 участника мундиаля - вСША, Канада и Мексика получили путёвки автоматически. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года: две – в межконтинентальных матчах и четыре – в стыковых играх зоны УЕФА.

Состоялась жеребьёвка чемпионата мира-2026

По итогам жеребьёвки команды были распределены на 12 групп по четыре сборной в каждой.

В плей-офф ЧМ-2026 выйдут сборные, занявшие первые два места в группе, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте.

Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Состав групп ЧМ-2026

Группа А: Мексика, ЮАР, Корея, победитель плей-офф путь D*;

Мексика, ЮАР, Корея, победитель плей-офф путь D*; Группа B: Канада, Катар, Швейцария, победитель плей-офф путь А;

Канада, Катар, Швейцария, победитель плей-офф путь А; Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия; Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель плей-офф путь С;

США, Парагвай, Австралия, победитель плей-офф путь С; Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;

Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор; Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф путь В;

Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф путь В; Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия; Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай; Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель стыков путь 2;

Франция, Сенегал, Норвегия, победитель стыков путь 2; Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания; Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, победитель стыков путь 1;

Португалия, Узбекистан, Колумбия, победитель стыков путь 1; Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

*европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания), европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия), межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

Матч открытия ЧМ-2026

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Стартовый матч первенства планеты пройдёт 11 июня на стадионе "Ацтеке" в Мехико, который вмещает больше 83 тысяч зрителей.

Когда пройдёт ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Финал чемпионата мира-2026 пройдёт на стадионе "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка — Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

