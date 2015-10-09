Тренера Алипа из "Зенита" задержала полиция в Европе: известны детали

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак и его супруга Анна были задержаны полицией в Мюнхене (Германия) из-за нарушения новых таможенных правил Евросоюза, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Согласно новым европейским ограничениям, физическим лицам запрещено вывозить из стран ЕС в Россию товары дороже 300 евро за единицу. Из-за разбирательств Семак и его жена не смогли вовремя пройти процедуры контроля и в итоге опоздали на свой рейс.

Подробностями произошедшего Анна Семак поделилась в соцсетях, эмоционально описав ситуацию, с которой столкнулась семья.

"Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом "маленькой проблемы", уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше — как в тумане… Полиция, допрос, слово "crime", подписи на бумагах в графе "обвиняемый" и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения — полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу. Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии). По новым законам, граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму € 300 за товарную единицу. На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупреждён. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. Выдохнув, как только самолёт оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из "Брата-2", — написала Анна Семак.

В составе "Зенита" под руководством Сергея Семака выступает капитан сборной Казахстана, защитник Нуралы Алип. В текущем сезоне он провёл за петербургский клуб 19 матчей и отметился одним забитым мячом.

По итогам первого круга российской премьер-лиги (РПЛ) команда Семака набрала 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая всего на один балл от действующего чемпиона страны — "Краснодара".

