Капитан сборной Казахстана покинул расположение "Зенита"

Санкт-петербургский "Зенит" объявил о роспуске футболистов на зимний отпуск и планирует возобновить тренировки в январе следующего года, передают Vesti.kz.

Накануне игроки основного состава команды под руководством Сергея Семака отправились на отдых. В январе "сине-бело-голубые" соберутся в Петербурге, а уже 15 января отправятся в Катар на первые тренировочные сборы.

Второй и третий этапы подготовки пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах и продлятся до 25 февраля.

Нуралы Алип и результаты команды

В составе "Зенита" выступает капитан сборной Казахстана, защитник Нуралы Алип, который в текущем сезоне сыграл за клуб 19 матчей и забил один гол.

По итогам первого круга российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Семака набрали 39 очков и занимает второе место, отставая на один балл от действующего чемпиона — "Краснодара".

