Россия
Сегодня 11:25
 

Капитан сборной Казахстана покинул расположение "Зенита"

  Комментарии

Капитан сборной Казахстана покинул расположение "Зенита" Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" объявил о роспуске футболистов на зимний отпуск и планирует возобновить тренировки в январе следующего года, передают Vesti.kz.

Накануне игроки основного состава команды под руководством Сергея Семака отправились на отдых. В январе "сине-бело-голубые" соберутся в Петербурге, а уже 15 января отправятся в Катар на первые тренировочные сборы.

Второй и третий этапы подготовки пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах и продлятся до 25 февраля.

Нуралы Алип и результаты команды

В составе "Зенита" выступает капитан сборной Казахстана, защитник Нуралы Алип, который в текущем сезоне сыграл за клуб 19 матчей и забил один гол.

По итогам первого круга российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Семака набрали 39 очков и занимает второе место, отставая на один балл от действующего чемпиона — "Краснодара".


Со счётом 4:1 завершился матч сборной Казахстана против Уругвая

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

Живи спортом!