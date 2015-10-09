Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сегодня 19:08
 

Со счётом 4:1 завершился матч сборной Казахстана против Уругвая

  Комментарии

Со счётом 4:1 завершился матч сборной Казахстана против Уругвая ©Кадр из видео

Казахстанская команда по сокке уверенно одержала победу над Уругваем и поднялась на второе место в турнирной таблице Socca world championship 2025, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана продолжает уверенно выступать на международном турнире по сокке — командной игре с мячом, схожей с мини-футболом, но с шестью игроками в команде и полем большего размера. Каждый матч состоит из двух таймов по 25 минут, а на поле помимо вратаря играют пять полевых игроков.

В первом матче турнира казахстанцы сыграли вничью с Францией со счётом 1:1, однако во втором поединке против сборной Уругвая наша команда показала значительное преимущество. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу Казахстана, что позволило национальной сборной закрепиться на второй позиции в турнирной таблице группы F.

Следующим соперником казахстанцев станет команда Нидерландов. Этот поединок станет очередным испытанием для наших спортсменов и возможностью укрепить свои позиции перед последующими этапами турнира.

