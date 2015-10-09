В Казахстане раскрылся новый талант: он побил рекорд Сатпаева и получит шанс за границей

В 2026 году будет интересно понаблюдать за изменениями в карагандинском "Шахтёре" после передачи клуба в частные руки. И один из вопросов висит уже сейчас - станет ли один из самых талантливых воспитанников горняков лидером команды в первой лиге? Корреспондент Vesti.kz рассказывает о 18-летнего Глебе Макридове и его потенциале.

В сезоне-2025 "Шахтёр" впервые в своей истории выступал не в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. Команда до последнего боролась за попадание в тройку сильнейших в первой лиге, но в итоге ей не хватило двух баллов. Поэтому карагандинцам не удалось сразу же вернуться в премьер-лигу.

Зато клуб будет полностью перестраиваться изнутри, ведь на прошлой неделе он официально перешёл в частные руки - его приобрела компания бизнесмена Тимура Турлова. Теперь болельщики "Шахтёра" находятся в предвкушении новой истории, тем более резкие сдвиги уже есть - клуб начал строительство академии за 12 миллиардов тенге.

Наверняка новое руководство поставит цель вернуться в премьер-лигу по итогам 2026 года, и очень интересно, как будет комплектоваться команда. В Караганде уже попрощались с главным тренером Александром Кузнецовым и несколькими футболистами.

Наверняка в следующем сезоне мы увидим сплав опыта и молодости в составе. Ветераны Игорь Шацкий и Айдос Таттыбаев всё ещё в строю, но есть и перспективная молодёжь, среди которой выделяется герой нашего материала Макридов.

Чем известен Макридов? Побил рекорд Сатпаева и стал лучшим

Глеб может сыграть как на острие атаки, так и чуть глубже, в оттяжке. Зрители, которые следят за юношеским футболом, в частности - за QJ League, уже знают его навыки и сильные стороны. Он играл во всех трёх сезонах проекта, начав выступления за команду U-18 в 16-летнем возрасте.

По итогам сезона-2025 Макридов обновил несколько рекордов лиги. Он стал самым активным игроком в истории, суммарно проведя 4502 минуты на поле за три сезона. Также он стал самым результативным игроком в истории турнира, забил 26 голов и сделав 13 ассистов (39 очков). До этого рекорд принадлежал небезызвестному Дастану Сатпаеву, у которого было 36 голевых действий в QJ League (26+10).

В итоге Макридов был признан самым ценным игроком сезона QJ League, получив приз MVP. В 2025 году он забил 19 голов, став вторым лучшим бомбардиром лиги, а также раздал рекордное количество ассистов - десять.

Кстати говоря, награда лучшему игроку сезона включает в себя и грант, который позволяет футболисту пройти стажировку в зарубежной команде. Поэтому у талантливого игрока есть уникальный шанс проявить себя за границей.

"Я не гнался за рекордами, всё пришло естественно - как результат стабильной работы и доверия команды. Рад, что смог помочь клубу, и что мои усилия оценили", - признался Макридов.

Игроки основного состава "Шахтёра" тоже знают Макридова, тем более он уже дебютировал в команде. В сентябре он вышел на замену в домашнем матче первой лиги против(5:0). В двух других матчах оказывался на скамейке запасных, но на поле не выходил.

Один из символов карагандинского футбола вратарь Шацкий тоже высоко оценил уровень Глеба:

"Хочу отметить Глеба Макридова - парень талантливый, мощный, габаритный. Если он будет должным образом относиться к себе, к футболу - у парня большое будущее", - делился экс-голкипер сборной Казахстана.

Через месяц Макридову исполнится 19 лет, и он уже не сможет играть на юношеском уровне. Его карьера в QJ League, в турнире, который позволил ему раскрыться и громко заявить о себе, завершена, но открывается новая глава, ещё более интересная и ответственная.

Сможет ли Макридов закрепиться в основном составе "Шахтёра" в сезоне-2026, в команде, которая наверняка будет ставить перед собой задачу выхода в КПЛ? Покажет только время, но хочется верить, что этот перспективный игрок проявит себя ярко и на взрослом уровне.

Удивительно и то, что футболист, несмотря на свою результативность, ни разу не играл за юношескую сборную Казахстана до 19 лет. Хотя в той же команде блистали и продолжают блистать другие звёзды QJ League. Пока на международном уровне у Макридова есть лишь небольшой опыт в команде U-17.

Отметим, что в прошлые годы самими ценными игроками в юношеской лиге признавалисьи Сатпаев. Если про успеха Дастана на взрослом уровне в, сборной и еврокубках лишний раз рассказывать не приходится, то Серикулы в 2025 году впервые забил на уровне КПЛ (у него 1+1 в четырёх матчах за).

Фото: ФК "Шахтёр"©️

