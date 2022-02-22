Лидера казахстанского клуба не впустят в Европу? Он рискует пропустить матч Лиги чемпионов

Российский нападающий казахстанского клуба "Семей" Камиль Герейханов может пропустить ответный матч 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов против польского "Пяста", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В последние годы Польша накладывает запрет на въезд российским гражданам и, в частности, спортсменам. Именно с этой проблемой может столкнуться форвард "Семея" Камиль Герейханов.

На этот фактор обратил внимание экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов:

"Вопрос по Герейханову, заедет ли он в Польшу? А он ведь индивидуально может сделать (разницу)", - заявил Муканов в интервью Futsal Kazakhstan.

Герейханов является одним из игровых лидеров "Семея". В первом матче с "Пястом" он отметился забитым мячом. В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана он забил 15 голов в 16 матчах.

Ранее уже было несколько случаев в футболе, когда российским игрокам отказывали в пересечении польской границы. В 2022 году российского футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова, на тот момент выступавшего за израильский клуб "Хапоэль", не пустили в Польшу на матч Лиги конференций против "Леха".

С аналогичной проблемой столкнулся и другой казахстанский клуб - "Актобе". В июле этого года форвард "красно-белых" Идрис Умаев оказался единственным из состава, кому было отказано во въезде в Польшу, в итоге, он не сыграл в гостевой встрече отборочного турнира Лиги Европы против "Легии".

Напомним, что в первой игре между "Пястом" и "Семеем" состоялась результативная ничья - 3:3. Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.

В случае победы в ответной игре "Семей" выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

