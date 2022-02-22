Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный футзал
Вчера 21:47
 

"Семей" упустил победу со счета 3:0 в матче Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Семей" упустил победу со счета 3:0 в матче Лиги чемпионов ©instagram.com/fcsemey

"Семей" сыграл вничью с польским "Пястом" в первом матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Семей" сыграл вничью с польским "Пястом" в первом матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Матч в Семее завершился со счетом 3:3.

Примечательно, что казахстанский клуб еще за пять минут до окончания игры уверенно побеждал со счетом 3:0. Первый гол на четвертой минуте забил Дедезиньо, откликнувшийся на передачу Родригиньо.

В начале второго тайма Камиль Герейханов (21-я минута) отличился с передачи Марсело.

Третий гол на 35-й минуте забил Дедезиньо. Впрочем, спустя 32 секунды Винисиус Тейшейра сократил отставание - 3:1. Спустя 30 секунд он же забил второй гол и свел преимущество "Семея" к минимуму.

Третий гол гости забили за три секунды до окончания матча: на 40-й минуте отличился Мартинс Граца. 

Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.

Напомним, что в 1/8 финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные - 5 декабря.

Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

Лига чемпионов по футзалу 2025/26   •   Бельгия, Брюссель   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   идёт
Спортинг-Андерлехт
Спортинг-Андерлехт
(Брюссель)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг-Андерлехт
Ничья
Кайрат
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!