Испания
Сегодня 15:48
 

Перес согласился вернуть Рамоса в "Реал", но есть условие

Будущее Серхио Рамоса вновь обсуждают в Мадриде. Защитник хотел бы завершить карьеру в "Реале" и даже был готов провести в клубе последние полгода сезона, передают Vesti.kz.

Однако, как пишет Defensa Central, Флорентино Перес уже дал понять, что возвращение возможно, но только в ином статусе.

В руководстве считают, что эпоха Рамоса как игрока давно завершена. Зато клуб видит его в роли посла или тренера академии – фигуры, идеально подходящей для представления "Реала" и работы с молодежью. Футболисту 39 лет, и несмотря на отличную физическую форму, темп и скорость уже не соответствуют уровню элиты.

Сам Рамос уходить не спешит. Он уверен, что может выступать еще несколько месяцев и даже, по данным источника, предлагал себя "Милану", где мог бы отыграть финальный этап карьеры.

"Реал" согласился продать своего лидера за миллиард: известен покупатель

Тем не менее в Мадриде уверены, что рано или поздно Рамос вернется в клуб, но в новой роли. В "Реале" считают, что легенда десятилетия должна остаться частью проекта, но уже вне поля.

Достижения Рамоса в "Реале"?

Серхио Рамос провел в "Реале" 16 сезонов (2005–2021), сыграл более 670 матчей и стал одной из ключевых фигур в истории клуба.

Вместе с "Реалом" он выиграл 4 Лиги чемпионов, 5 чемпионатов Испании, 2 Кубка Испании и 4 клубных чемпионата мира. Так же, он стал автором исторического гола на 93-й минуте в финале ЛЧ-2014.

После ухода из "Реала" Рамос выступал за "ПСЖ", затем вернулся в родную "Севилью", а сейчас продолжает карьеру в мексиканском "Монтеррее".


Напомним, что Зидана рассматривают как единственного возможного нового тренера в одном из ведущих клубов Европы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 9 4 1 27-11 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 23:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Реал М
Проголосовало 135 человек

