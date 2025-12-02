Испания
Сегодня 13:16

"Реал" согласился продать своего лидера за миллиард: известен покупатель

©x.com/realmadrid

Вокруг уругвайского полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде вновь усилились слухи о возможном трансфере в английский "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.  

Как пишет Defensa Central, что британский гранд готов заплатить за уругвайского полузащитника от 80 до 100 миллионов евро.

Однако в Мадриде такие варианты даже не рассматривают., Флорентино Перес дал однозначный ответ: "сливочные" согласятся на продажу только при оплате полной суммы отсупных – 1 миллиард евро.

В клубе считают Вальверде одним из ключевых игроков и полностью исключают его трансфер, несмотря на критику в адрес полузащитника после серии слабых матчей. Источник отмечает, что разговоры о продаже появились на фоне временного спада формы, а не системной проблемы.

При этом в мадридской структуре подчеркивают: интерес к Феде – привычная реакция топ-клубов на единичные неудачи игроков "Реала". Уругваец остается "нетронутым" и входит в число тех, кого клуб не готов отпускать даже за большие деньги.

Назван главный источник проблем "Реала". Дело не в Хаби Алонсо

Напомним, что Алонсо отстранил перспективного футболиста, и мадридцы оставили за собой право заблокировать сделку.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
12 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
13 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 9 4 1 27-11 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →