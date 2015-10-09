Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:20
 

Назван главный источник проблем "Реала". Дело не в Хаби Алонсо

Внутри мадридского "Реала" возникли разногласия после серии неудачных результатов команды, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации издания, в коллективе появилось "определённое расхождение во мнениях" на фоне блеклой игры и отсутствия побед. При этом подчеркивается, что ситуация не достигла критической стадии и не оказывает существенного влияния на взаимоотношения внутри команды.

Внимание к Хаби Алонсо усилилось

Отмечается, что главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо уже некоторое время находится под пристальным вниманием. В материале напоминается, что еще в октябре сообщалось: "его личный подход и некоторые футбольные идеи не нашли отклика у значительной части игроков основы".

Встреча в клубе

Как пишет The Athletic, на "Сантьяго Бернабеу" прошла встреча, где тренерский штаб и игроки обсудили возможные проблемы. Лидеры команды — Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга — пытаются остановить разговоры о расколе в раздевалке.

Проблема не в Алонсо

Между тем в "Реале" уверены, что нынешние проблемы команды связаны не только с работой главного тренера команды.

По данным источника, со ссылкой на людей, близких к раздевалке, часть игроков не в полной мере воспринимает требования Хаби Алонсо. При этом собеседники подчеркивают, что сложившаяся ситуация обусловлена не только действиями тренера.

Один из анонимных инсайдеров отметил: "Дело не в Алонсо. Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем просто не могут эффективно играть вместе. С такой тройкой крайне трудно построить сбалансированный состав".

Трудная серия матчей

Мадридский клуб выиграл лишь один из последних пяти матчей во всех турнирах. Так, 30 ноября команда сыграла вничью с "Жироной" в 14-м туре Ла Лиги (1:1).

По информации The Athletic, в клубе и тренерском штабе признают, что выход из нынешнего кризиса может оказаться непростым.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 9 4 1 27-11 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 23:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Реал М
Проголосовало 83 человек

