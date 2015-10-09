Хаби Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль", а "Реал" выбрал Зидана

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо готов уйти из команды и уже определился с продолжением карьеры. По слухам, его работой недовольны некоторые игроки "королевского клуба". Испанскому специалисту так и не удалось наладить полноценные отношения с футболистами, к тому же на него давят последние результаты в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По информации Indykaila New, Алонсо выразил готовность принять должность главного тренера "Ливерпуля", если английский клуб обратится к нему с таким предложением. Генеральный директор "красных" Майкл Эдвардс высоко оценивает тренера и ранее рассматривал его как одного из главных претендентов на замену Юргену Клоппу после его ухода. Однако тогда Хаби предпочёл предложение от "Реала" и отказался от возможности возглавить мерсисайдцев.

Отмечается, что у нынешнего тренера "Ливерпуля" Арне Слота есть время до января, чтобы улучшить результаты команды, идущей 12-й в английской премьер-лиге. Если ситуация останется прежней, есть вероятность, что Алонсо всё же окажется в АПЛ в качестве главного тренера.

Также стало известно, что в случае ухода Алонсо руководство мадридцев может временно доверить команду Зинедину Зидану.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка после 13 туров. В трёх последних матчах "сливочные" не одержали ни одной победы.

"Реал" задумался над заменой Алонсо: Перес уже выбрал нового тренера

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" в 2016–2018 и 2019–2021 годы. Под его руководством "королевский клуб" трижды подряд завоевал Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира, выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Клопп тренировал "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год. Под его руководством "красные" стали чемпионами Англии (2019/20), выиграли Кубок страны (2021/22), дважды брали Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и завоевали Суперкубок Англии (2022), а также выиграли Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019). Кроме того, немецкий специалист трижды выводил "Ливерпуль" в финалы европейских турниров — Лиги чемпионов (2017/18, 2021/22) и Лиги Европы (2015/16).