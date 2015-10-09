Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 17:21
 

Роналду запланировал важное событие после ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Роналду запланировал важное событие после ЧМ-2026 ©x.com/AlNassrFC

40-летний форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду готовится к одному из самых важных событий в жизни — свадьбе со своей избранницей Джорджиной Родригес, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

40-летний форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду готовится к одному из самых важных событий в жизни — свадьбе со своей избранницей Джорджиной Родригес, сообщают Vesti.kz.

По данным Jornal da Madeira, торжественная церемония пройдёт будущим летом на родной для Криштиану Мадейре. Пара официально оформит отношения после завершения чемпионата мира-2026, который состоится в Северной Америке с 11 июня по 19 июля.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года, а его контракт действует до лета 2027-го.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провёл девять матчей, забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что  футболист и модель познакомились в 2016 году и с тех пор вместе воспитывают пятерых детей, двое из которых – их общие.


Лига Европы 2025/26   •   Франция, Лилль   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 22:45   •   не начат
Лилль
Лилль
(Лилль)
- : -
Динамо З
Динамо З
(Загреб)
Кто победит в основное время?
Лилль
Ничья
Динамо З
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!