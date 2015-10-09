Роналду запланировал важное событие после ЧМ-2026

40-летний форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду готовится к одному из самых важных событий в жизни — свадьбе со своей избранницей Джорджиной Родригес, сообщают Vesti.kz.

По данным Jornal da Madeira, торжественная церемония пройдёт будущим летом на родной для Криштиану Мадейре. Пара официально оформит отношения после завершения чемпионата мира-2026, который состоится в Северной Америке с 11 июня по 19 июля.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года, а его контракт действует до лета 2027-го.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провёл девять матчей, забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что футболист и модель познакомились в 2016 году и с тех пор вместе воспитывают пятерых детей, двое из которых – их общие.