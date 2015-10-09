Почему Роналду продолжают вызывать в сборную Португалии, объяснил Мартинес

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес объяснил, почему продолжает вызвать в национальную команду Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По словам специалиста, 40-летний форвард саудовского "Аль-Насра" является примером профессионализма и отношения к делу. Роналду выступает с 2003 года за сборную Португалии, которая заняла первое место в отборочной группе F и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира-2026.

"У каждого свое мнение о Роналду. Когда он забивает один-два гола и мы выигрываем, пресса спрашивает: "Что будет, когда Роналду закончит карьеру? Команда слишком от него зависит". Если же он не забивает, вопрос меняется: "Как вы собираетесь побеждать с 40-летним игроком?"

Для нас всё проще. Он играет, потому что забил 25 голов в последних 30 матчах — статистика впечатляющая. В сборной он является примером профессионализма и стремления совершенствоваться каждый день. Роналду — единственный в истории мужского футбола, кто провел 227 матчей за сборную.

В международном футболе многое зависит от поведения игроков, ведь никто ничего не получает просто так, конкуренция огромна. Помимо голов, Роналду приносит прежний спортивный голод и невероятное желание играть за страну. Он уже не тот 18–19-летний вингер, которого мы помним, но его отношение и настрой делают его мощным источником мотивации в раздевалке", — сказал Мартинес в интервью Sky Sports.