"Реал" получил плохие новости перед матчем Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" выступил с официальным сообщением о состоянии своего основного голкипера Тибо Куртуа после появившихся в СМИ данных о том, что бельгиец якобы столкнулся с гастроэнтеритом, сообщают Vesti.kz.

"После медосмотра у Куртуа выявлена вирусная желудочно-кишечная инфекция. Тибо не поедет в Грецию. Он останется под наблюдением врачей", - говорится в публикации "королевского" клуба.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025

Тем временем "сливочные" готовятся к завтрашнему матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса", который пройдет в Греции. Матч стартует в ночь на 27 ноября в 01:00 по казахтанскому времени.

После четырёх туров команда из Мадрида набрала девять очков и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

Напомним, что "Олимпиакос" является следующим соперником "Кайрата" в Лиге чемпионов. Матч пройдет 9 декабря в Астане.

С "Реалом" алматинцы сыграли на своем поле 30 сентября и уступили со счетом 0:5. "Кайрат" 26 ноября сыграет в Дании с "Копенгагеном".