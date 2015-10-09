ПСЖ решил бесплатно забрать финалиста ЧМ: его хочет и "Реал"

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции по футболу Дайо Упамекано может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, "Пари Сен-Жермен" активно следит за ситуацией вокруг 27-летнего игрока. Парижане серьезно настроены на подписание защитника "Баварии" в качестве свободного агента следующим летом. Контракт Упамекано с мюнхенским клубом истекает по завершении сезона-2025/2026.

Отмечается, что француз уже общался с представителями победителей Лиги чемпионов. Также у него был разговор с мадридским "Реалом". При этом игрок исключил возможность перехода в английский "Ливерпуль".

В то же время "Бавария" надеется продлить контракт с Упамекано как минимум до 2030 года, однако между сторонами есть разногласия по поводу суммы отступных.

В текущем сезоне Упамекано провел 15 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его оценочная стоимость по данным Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

В составе сборной Франции защитник дошел до финала чемпионата мира-2022 в Катаре и выиграл Лигу наций (2021).