Калмурза и Анарбеков получили вердикт после матчей в Лиге чемпионов

Казахстанский специалист и бывший голкипер клубов КПЛ Самат Отарбаев высказался о развитии вратарской позиции в отечественном футболе, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

— Можно ли считать этот год доказательством того, что казахские парни тоже могут быть хорошими вратарями?

"Сейчас действительно очень много сильных, самобытных казахских вратарей. Мухаммеджан Сейсен, Шерхан Калмурза, Темирлан Анарбеков, Бекхан Шайзада, а также молодые ребята — Мадияр Толеубек и Саят Кусайынов. Все они — работоспособные, амбициозные, с характером. У нас выросла вратарская школа, которой можно гордиться. Кого бы ни поставили в рамку — каждый играет на уровне", — заявил Отарбаев.

— "Эти ребята доказывают: в Казахстане есть классные вратари. Главное — конкуренция. Чем больше хороших голкиперов, тем выше уровень развития. Нельзя бояться борьбы. Да, путь бывает тяжелым — но туда и надо идти", — добавил специалист.

Стоит отметить, что голкиперы алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмурза в этом году стали одними из самых популярных футболистов страны. Это произошло во время квалификации Лиги чемпионов, а затем и в матчах основного этапа главного еврокубка, где оба вратаря смогли показать высокий уровень.

