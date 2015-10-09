Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
ФИФА устроит шоу века: кто проведет жеребьевку ЧМ с участием Узбекистана

  Комментарии

ФИФА устроит шоу века: кто проведет жеребьевку ЧМ с участием Узбекистана ©Depositphotos/Shakeel_MS

Стали известны участники жеребьёвки чемпионата мира-2026, которая состоится завтра, 5 декабря в Вашингтоне (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Процедура жеребьевки обещает стать настоящим шоу — на сцену выйдут звёзды спорта далеко за пределами футбольного мира.

Среди приглашённых — легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд, звёзды НФЛ Илай Мэннинг и Том Брэди, канадский хоккейный супергерой Уэйн Гретцки, слаггер "Нью-Йорк Янкис" Аарон Джадж, а также икона мирового баскетбола Шакил О'Нил. Вести церемонию будет Саманта Джонсон.

Чемпионат мира пройдёт следующим летом в Канаде, США и Мексике. Это будет первый чемпионат мира, которой примут три страны.

Кроме того, следующий мундиаль станет первым в истории, на котором, вместо 32-х сборных, сыграет 48 команд.

В их числе сборная Узбекистана, впервые в истории пробившаяся на чемпионат мира.

Ранее ФИФА представила состав корзин на эту жеребьевку.

Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026

